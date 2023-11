A- A+

VIOLÊNCIA SEXUAL Mãe é presa por perseguir filhas adolescentes; mulher as prostituía quando elas ainda eram crianças Mulher expôs filhas à prática para conseguir drogas; as garotas, inclusive, ficaram viciadas e uma contraiu o vírus HIV

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante, na última terça-feira (28), por perseguir as duas filhas, de 15 e 17 anos, para prostituí-las, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Ela tinha o intuito de cometer o crime sexual para conseguir crack.

A Polícia Civil de Pernambuco repassou detalhes do caso durante coletiva de imprensa, nesta quarta (29).

Essa genitora já foi presa, durante quase cinco anos, tendo três passagens pela polícia por tráfico de drogas. Quando mais novas, as duas crianças também eram submetidas à prostituição por ela, para comprar os entorpecentes.

Na época, elas tinham 10 e 12 anos, moravam num barraco e também se viciaram em drogas. A mais velha contraiu o vírus HIV. O crime, segundo a polícia, acontecia num casarão próximo à praça da Várzea.

Perseguição

Hoje, as adolescentes vivem numa casa de recuperação e, aos finais de semana, vão para a casa da tia paterna, que possui a guarda delas.

Na última segunda-feira (27), a tia foi ao posto policial da Várzea para denunciar a perseguição e chegou a relatar que, em um dos episódios, a mãe tocou fogo em um colchão próximo à residência dela.

Segundo o titular da Delegacia da Várzea, delegado Luiz Alberto Braga, a mulher possui outros filhos. Um deles, inclusive, também é viciado em drogas.

"Ela tem mais quatro filhos. O mais velho deles foi solto, recentemente, pelo crime de roubo, também no bairro da Várzea. Outra filha dela, de 19 anos, vive em situação de rua e também é viciada em crack, e outros dois bebês, sendo um de dois anos e outro de sete meses. A gente não sabe o paradeiro do de dois anos. Chegaram informações de que ele teria sido adotado por um casal. Já o outro foi abandonado com um mês de idade e hoje vive com a tia materna", explicou ele.

Ainda segundo o delegado Luiz Alberto Braga, a mulher presa vai passar por audiência de custódia, nesta quarta (30) ou quinta-feira (30).

