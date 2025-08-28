Qui, 28 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta28/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ENVENENAMENTO

Mãe é presa suspeita de matar bebê de nove meses envenenado em São Paulo

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Reportar Erro
Mãe é presa por suspeita de envenenar e matar bebê de nove meses em São Paulo. Mãe é presa por suspeita de envenenar e matar bebê de nove meses em São Paulo.  - Foto: Policia Civil de SP

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um bebê de nove meses ocorrida na noite da terça-feira, 26, em Sapopemba, na zona leste da capital.

De acordo com laudo do exame necroscópico, a vítima teria sido envenenada. A mãe foi ouvida e presa.

A defesa dela não foi localizada. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Leia também

• Médico legista saca arma durante reunião em condomínio de alto padrão na zona sul de SP

• Funcionários da cidade no RJ são presos acusados de dopar e abandonar cães, que acabavam mortos

• Polícia acha 125 animais em situação de maus-tratos em ONG da Grande São Paulo

Um inquérito foi instaurado pelo 42° Distrito Policial (Parque São Lucas), que requisitou exames periciais, além de diligências no Centro de Educação Infantil (CEI) em que a criança ficava. Também são feitas buscas na residência onde morava o bebê - e na de familiares.

O caso segue sob investigação para que todos os fatos sejam esclarecidos.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter