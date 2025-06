A- A+

BRASIL Mãe encontra rato morto dentro de fralda do filho; Delegacia do Consumidor do Rio investiga O nome da empresa não foi informado, desta forma, a defesa não foi localizada

A Delegacia da Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Decon) apura a denúncia feita por uma mãe que encontrou um filhote de rato morto dentro da fralda de seu filho. Ao fazer a troca da criança, ela observou o animal sob a primeira camada do tecido do produto descartável. O caso foi registrado em 29 de maio, mas divulgado agora.



O nome da empresa não foi informado, desta forma, a defesa não foi localizada.









A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, por meio da Superintendência de Vigilância Sanitária (Suvisa), afirmou nesta quarta-feira, 4, que está apurando as informações recebidas até o momento e acompanhará as investigações.



"Para não comprometer o andamento das apurações, a Suvisa só irá se manifestar após a conclusão da investigação, com a coleta de evidências e definição de eventuais responsabilidades", disse a pasta.



A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que o caso foi registrado na Decon. "O material foi encaminhado à perícia e os responsáveis pela empresa fabricante serão convocados a prestar depoimento", disse a polícia.



Além disso, outras diligências estão em andamento para apurar os fatos registrados.

