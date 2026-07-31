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saúde Mãe escuta coração da filha morta em peito de menino transplantado e comove a web Encontro entre as mães e paciente ocorreu na Ucrânia e foi marcado também pelos agradecimentos da mãe da criança

Um encontro de duas mães vem emocionando a web nos últimos dias. Depois de o menino Nazar, de 12 anos, receber um coração transplantado, a sua mãe e a mãe da menina doadora, que morrera pouco tempo antes, se encontraram no Hospital Saint Nicholas, especializado em medicina pediátrica, na cidade e Lviv, na Ucrânia.

A cena registrada pela equipe da unidade mostra a mãe da menina ouvindo o coração transplantado no peito de Nazar por um estetoscópio. Ela não aguenta de emoção e começa a chorar. A mãe do menino também se emocionou e agradeceu.

— Serei grata a você pelo resto da minha vida. Vou rezar por você e pelo sua filha. Obrigada — disse ela.

Nazar vive em luta pela sua vida há 3 anos. Ele foi diagnosticado com leucemia, pneumonia grave e, por fim, insuficiência cardíaca que fez com que o transplante fosse necessário. Não foi revelada a causa da morte da menina doadora, nem o nome das mães.

"O menino recebeu essa chance de vida graças à incrível generosidade dos pais da menina falecida, que, apesar de sua própria dor, encontraram forças para tomar a difícil decisão de salvar outras crianças", escreveu o hospital ao divulgar o vídeo.

Na web, o vídeo vem circulando e emocionando internautas, que enviam mensagens que exaltam a postura das mães.

"A mãe da menina fez com que a memória de sua filha perdurasse por gerações, pois a nova família sempre falará dela, e o menino tem um anjo da guarda com seu coração para a vida toda", comentou um deles.

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