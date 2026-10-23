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Recife Mãe faz vaquinha para comprar prótese após filho perder mão em acidente com fogos de artifício Família de João Lacerda, de 16 anos, abriu uma vaquinha para custear uma prótese da mão direita no valor de R$ 198 mil

Aos 16 anos, o adolescente João Lacerda teve a rotina alterada após um acidente com fogos de artifício no dia de São João, em 24 de junho deste ano. A lesão causada pela explosão levou à amputação da mão direita do jovem.



Em entrevista à Folha de Pernambuco, Ilka Lacerda, mãe de João, fez um apelo para que o adolescente consiga obter uma prótese que custa cerca de R$ 198 mil. Para ela, determinação e adaptação são características que pasaram a fazer parte da história do filho.



Apaixonado por esportes, Ilka falou que o garoto sempre gostou de se manter ativo desde pequeno. Passou a lutar judô e jiu-jitsu e até chegou a competir pelas artes marciais.

"Ele tem uma vida bem ativa esportivamente, sempre estava participando de campeonatos. O último campeonato dele foi no ano passado. [Ele foi] para o Rio de Janeiro competir e ganhou ouro. Uma semana antes do acidente, ele ia para Fortaleza competir também", explicou a mãe.

João Lacerda participou de competições e conquistou medalhas no judô. | Foto: Cortesia

Vaquinha

Uma campanha para obter a prótese para João Lacerda está sendo realizada pela família, que não possui condições para arcar com todos os custos financeiros.

"A gente fez a avaliação da prótese e o ortopedista disse que quanto mais rápido ele conseguir a prótese, é melhor por conta da adaptação", exclamou a mãe.

De acordo com Ilka, o equipamento, que custa um valor próximo a R$ 198 mil, é necessário para ajudar o garoto no dia a dia. Até a publicação desta reportagem, o financiamento arrecadou mais de R$ 56 mil.

Para contribuir com a vaquinha, as pessoas podem acessar o link da campanha. Também é possível doar pelo chave Pix [email protected].

"Estou enfrentando essa nova etapa com muita força, mas preciso do apoio para o meu tratamento e reabilitação e para conseguir uma prótese que vai me devolver a autonomia", disse Lacerda.

Novo esporte

Após a amputação, Lacerda, que nutre amor pelo judô desde pequeno, vem precisando reaprender a como cumprir os afazeres do dia a dia. Segundo a mãe, ele está tentando praticar uma nova modalidade: o arremesso de peso.



"Ele perdeu a mão predominante dele, a direita. Ele vai ter que reaprender a fazer tudo com a mão esquerda. Com relação ao arremesso de peso, existe todo um trabalho por trás de fortalecimento porque não é a mão predominante. Voltou a fazer atividade física para não haver lesões e está fluindo bem. Eu acredito que logo, logo ele vai estar competindo através do arremesso de peso também", citou.



A fé e a força psicológica do jovem surpreenderam Ilka, que também lida com a nova rotina.

"Não é fácil porque nenhum pai e nenhuma mãe quer que aconteça nada com seus filhos. Ele é muito jovem e tem muitos sonhos, alguns ele vai conseguir dar continuidade, outros que ele queria a situação não permite. Mas o Lacerda tem muita fé e o fato de ele estar bem psicologicamente é o que tem nos fortalecido para buscar e lutar para que ele realize os sonhos dele e tenha uma vida de maior autonomia."

5 horas de cirurgia

Na noite do acidente, o jovem passou por cinco horas de cirurgia até a constatação da necessidade da amputação completa do membro superior. Tudo aconteceu quando uma bomba de fogos de artifícios estourou na mão dele.



"A gente está vendo dentro da gravidade também que o Lacerda estar vivo foi um milagre. A gente só tem que agradecer a Deus e daqui para frente pensar não no que perdeu e sim no que ficou. Como ele tem muita determinação, eu acredito que ele vai ter um futuro brilhante", falou Ilka.

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