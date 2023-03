A- A+

Argentina Mãe precisa de ajuda do governo para identificar gêmeos após perder referência que os distinguia

Parece história de novela, mas não é. Moradores da cidade de San Francisco, em Córdoba, na Argentina, Sofía Rodríguez e Leonardo Costa perderam a referência que distinguia os seus filhos gêmos Lorenzo e Valentín na maternidade. Eles contaram nas redes sociais que, certa vez, quando os bebês vomitaram e ficaram sujos, eles tiraram as pulseiras de identificação para limpá-los. A partir de então, não souberam mais distinguir quem era quem.

"Amanhã tenho que ir à polícia para que tomem a impressão digital dos meus gêmeos e me digam qual é qual", publicou Sofía em seu perfil no Twitter, em 2 de março, quando os gêmeos tinham 45 dias de vida. Foi quando a história começou a viralizar no país vizinho, onde nascem cerca de 10 mil gêmeos por ano.

Depois da confusão, Sofía relatou no Twitter que consegue diferenciar os dois por causa de marca da vacina, mas não sabe quem é Lorenzo e nem quem é Valentín. "Necessito saber para seguir com suas históricas clínicas. Nas fotos, parecem diferentes, mas é porque saem de diferentes ângulos", postou.

A história, felizmente, teve um final feliz esta semana, quando o Registro Nacional de Las Personas (Renaper), órgão do Ministério do Interior argentino, comunicou aos pais dos bebês a verdadeira identidade dos dois:

"Camisa celeste, Lorenzo. Camisa cinza, Valentín"

Um novo registro dactilográfico dos gêmeos foi comparado com um que havia sido feito na maternidade, logo após o nascimento.

"Graças a eles [Renaper] hoje sabemos novamente a identidade de nossos filhos", comemorou Sofía.

