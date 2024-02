A- A+

rio de janeiro Mãe que foi resgatada de enxurrada com as filhas agradece jovem que as tirou de carro As três foram retiradas de um carro, que era arrastado pela força da água em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

A mãe que ficou presa com suas duas filhas em uma enxurrada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite de ontem, usou as redes sociais para agradecer o resgate. Berlandia Mendes e as crianças, Brenda e Beatriz, de um ano, foram tiradas de um carro, que era arrastado pela força da água. Marcos Vinicius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, foi o responsável por salvá-las.

“Agradecemos a sua coragem. Você foi um enviado de Deus”, disse Berlandia em uma postagem nas redes sociais.

"Só queria salvar a vida deles"

“Não pensei em nada, só queria salvar a vida deles”. A frase é do auxiliar de logística Marcos Vinicius após retirar as três do veículo. Ele voltava do trabalho no ônibus da empresa e passava por Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu, quando se deparou com as ruas estavam alagadas em razão do temporal.

Carros eram arrastados pelas água. Em um dos veículos, estava a família. Ele saltou do coletivo e conseguiu retirá-las do veículo, momentos antes de o carro ser levado pela correnteza. Todo o resgate foi gravado por outros passageiros e durou cerca de cinco minutos.

"O ônibus da empresa mudou a rota porque para onde íamos estava cheio de água. Seguiu pelo bairro da Alvorada e enguiçou. O carro dessa mulher estava na frente, sendo levado pela água. Vi a mulher gritando que estava com criança dentro do carro. A gente foi para porta e a ajudou" contou Marcos.

Veja também

PELE Mulher cauteriza sinal que a estava incomodando no nariz e descobre que era um sarcoma