Mãe que manteve filha trancada por sete anos na Alemanha recebe pena de prisão
A mãe foi declarada culpada de sequestro, subtração de menor e maus-tratos de vulnerável
Um tribunal alemão determinou, nesta segunda-feira (4), penas de prisão contra a mãe e os avós de uma menina que passou sete anos trancada, sem receber educação nem cuidados médicos.
A menina, que agora tem 11 anos, permaneceu reclusa na casa dos avós na localidade de Attendorn, no oeste da Alemanha, antes de ser libertada em setembro de 2022. O isolamento lhe causou graves problemas de desenvolvimento.
Segundo o Ministério Público, a mãe inventou uma história para ocultar os fatos. Disse que havia se mudado para a Itália com a filha e rompeu o contato com o pai da menor.
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Os avós foram cúmplices. Faziam compras e mentiam dizendo que a menina estava na Itália.
A mãe foi declarada culpada de sequestro, subtração de menor e maus-tratos de vulnerável, crimes pelos quais foi condenada a cinco anos de prisão, informou uma porta-voz do Tribunal de Siegen.
A avó foi condenada a dois anos de prisão com suspensão da pena pelos mesmos crimes e seu marido a um ano e três meses, com suspensão da pena, por "participação", acrescentou o tribunal.