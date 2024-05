Mãe que matou bebê e congelou corpo tem prisão preventiva decretada e é encaminhada a presídio

A- A+

A mulher que confessou ter matado a própria filha de 10 meses e escondido seu corpo em um congelador por um mês teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, após passar por audiência de custódia, na manhã desta quinta-feira (23).

Em depoimento à polícia, a mulher relatou ter dado leite após envenenar a bebê com "chumbinho" para tentar cortar o efeito nocivo após se arrepender do ato. Ela também descongelava o corpo da menina todas as noites, segundo relataram parentes.

A sessão que decretou a prisão preventiva da mulher de 27 anos ocorreu no Fórum de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), segundo informou à reportagem o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A mãe responderá pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, previstos nos artigos 121 e 211 do Código Penal, e será encaminhada à Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no bairro da Iputinga, na Zona Oete do Recife.

A sessão que converteu a prisão da mulher em preventiva foi presidida pelo juiz de direito Renato Dibachti Inácio de Oliveira, segundo a assessoria de comunicação do TJPE.

A suspeita morava na comunidade Dom Helder, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.

Em fala à TV Guararapes, a mãe da mulher e avó da criança afirmou que, durante a madrugada da quarta-feira (22), a suspeita foi à casa dela chorando muito e entregou um vidro com "chumbinho" dizendo que havia matado a menina. A mulher também pensava em matar o outro filho, de 7 anos, e tirar a própria vida.

"Todo dia, quando chegava do trabalho, pegava a criança do congelador, botava em cima da cama, chorava muito e quando saía para trabalhar colocava a criança de volta no congelador", disse a avó.

A Polícia Civil de Pernambuco permanece investigando o caso. "As investigações seguirão até a elucidação dos fatos", informou a corporação.

