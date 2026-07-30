Mãe que matou os 3 filhos nos EUA: o que é psicose pós-parto e quais são os riscos da doença?
Transtorno psiquiátrico grave pode acometer a mulher logo após o nascimento do bebê
A norte-americana Lindsay Clancy está em julgamento em Plymouth, nos Estados Unidos, após matar seus filhos de 5 e 3 anos, e o mais novo, de 8 meses, em 2023. De acordo com a defesa de Lindsay, ela é diagnosticada com transtorno bipolar e havia procurado especialistas para receber tratamento por psicose pós-parto. Ainda, conforme afirma a defesa, a morte das crianças aconteceu 19 dias após ela receber alta de um hospital psiquiátrico.
A psicose pós-parto, ou psicose puerperal, é um transtorno psiquiátrico grave que pode acometer a mãe logo após o nascimento do bebê. O quadro tende a aparecer de forma súbita entre dois ou três dias depois do parto, segundo especialistas.
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Quais são os sintomas da psicose pós-parto?
De acordo com um relato de caso publicado na Revista de Medicina e Saúde de Brasília, a incidência desta condição é de 1 caso para cada 500 a 1000 nascimentos. Além disso, pesquisas anteriores apontam uma maior chance de ocorrer em mulheres diagnosticadas com transtorno afetivo bipolar do que em mulheres saudáveis.
Os sintomas e sinais associados ao transtorno, que pode surgir momentos antes do parto ou logo em seguida, são:
Instabilidade emocional;
Confusão mental;
Desconfiança;
Nervosismo
Delírios;
Alucinações;
Ouvir vozes;
Choro excessivo;
Estado de humor maníaco (pensar e falar extremamente rápido);
Desorganização do comportamento.
Uma revisão feita por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade de São Paulo (USP) mostrou que entre os fatores de risco para psicose puerperal, estão complicações envolvendo o período do parto e antecedentes pessoais ou familiares de transtornos psiquiátricos, principalmente outros transtornos psicóticos.
Além disso, também são fatores de risco histórico pessoal e familiar de transtorno bipolar, descontinuação de tratamento na gestação, psicose puerperal em gestação anterior, privação de sono e alterações abruptas nos níveis hormonais da mulher.