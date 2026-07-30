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Crime Mãe que matou os 3 filhos nos EUA: o que é psicose pós-parto e quais são os riscos da doença? Transtorno psiquiátrico grave pode acometer a mulher logo após o nascimento do bebê

A norte-americana Lindsay Clancy está em julgamento em Plymouth, nos Estados Unidos, após matar seus filhos de 5 e 3 anos, e o mais novo, de 8 meses, em 2023. De acordo com a defesa de Lindsay, ela é diagnosticada com transtorno bipolar e havia procurado especialistas para receber tratamento por psicose pós-parto. Ainda, conforme afirma a defesa, a morte das crianças aconteceu 19 dias após ela receber alta de um hospital psiquiátrico.

A psicose pós-parto, ou psicose puerperal, é um transtorno psiquiátrico grave que pode acometer a mãe logo após o nascimento do bebê. O quadro tende a aparecer de forma súbita entre dois ou três dias depois do parto, segundo especialistas.

Quais são os sintomas da psicose pós-parto?

De acordo com um relato de caso publicado na Revista de Medicina e Saúde de Brasília, a incidência desta condição é de 1 caso para cada 500 a 1000 nascimentos. Além disso, pesquisas anteriores apontam uma maior chance de ocorrer em mulheres diagnosticadas com transtorno afetivo bipolar do que em mulheres saudáveis.

Os sintomas e sinais associados ao transtorno, que pode surgir momentos antes do parto ou logo em seguida, são:

Instabilidade emocional;

Confusão mental;

Desconfiança;

Nervosismo

Delírios;

Alucinações;

Ouvir vozes;

Choro excessivo;

Estado de humor maníaco (pensar e falar extremamente rápido);

Desorganização do comportamento.

Uma revisão feita por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade de São Paulo (USP) mostrou que entre os fatores de risco para psicose puerperal, estão complicações envolvendo o período do parto e antecedentes pessoais ou familiares de transtornos psiquiátricos, principalmente outros transtornos psicóticos.

Além disso, também são fatores de risco histórico pessoal e familiar de transtorno bipolar, descontinuação de tratamento na gestação, psicose puerperal em gestação anterior, privação de sono e alterações abruptas nos níveis hormonais da mulher.

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