Rio de Janeiro Mãe quebra janela de ônibus no Rio de Janeiro após criança passar mal com o calor; assista Ar-condicionado do veículo não funcionava no momento do ocorrido

Uma mãe quebrou a janela de um ônibus após o filho passar mal por causa do calor. O caso foi registrado nessa quarta-feira (15), no Rio de Janeiro, semana em que a capital enfrenta altas temperaturas e chegou a marcar sensação térmica de 58,5 ºC.

A mulher e a criança estavam em um ônibus da linha 342, que seguia do centro para o bairro Jardim América, na zona norte da capital fluminense.

O ar-condicionado do veículo não funcionava no momento do ocorrido. As janelas eram fixas, sem a possibilidade de abertura.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram quando a mulher quebra o vidro enquanto uma outra passageira aparece abanando o menino. "É o meu filho que está passando mal", afirmou a mãe.

Ainda durante o vídeo, o homem que gravava a cena disse: "O carro não tem ar-condicionado, o motorista está se recusando a abrir a porta".

O ônibus pertence à frota da Viação Pavunense. Segundo a empresa, o veículo saiu da garagem com o ar-condicionado funcionando, mas o equipamento apresentou problemas técnicos durante o percurso.

A Viação Pavunense disse, também, que o vidro do ônibus foi quebrado no momento que o veículo se aproximava da avenida Brasil e que o motorista foi orientado a voltar para a garagem e a desembarcar os passageiros.

A onda de calor que afeta vários estados do Brasil é uma das mais intensas registradas em 2023. No domingo (12), a cidade do Rio de Janeiro atingiu a maior máxima do ano, com 40,4 ºC. Na terça-feira (14), os termômetros marcaram 34 ºC, com sensação térmica de 58,5 ºC.



Nesta quinta (16), a sensação térmica na cidade voltou a superar os 50 graus, atingindo 50,6 °C no bairro de Guaratiba, na zona oeste, às 10h40.

