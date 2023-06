A- A+

Redes Sociais Mãe reencontra filho que estava em coma após 16 dias e viraliza no Tik Tok; veja vídeo Pequeno Guilherme tem epidermólise bolhosa distrófica, diagnóstico raro com incidência de 1 caso a cada 20 milhões de pessoas

Uma mãe viralizou no TikTok ao compartilhar um vídeo, nesta quarta-feira, em que reencontra seu filho depois de ele passar 16 dias em coma. A publicação de Tayane Gandra atingiu mais de 23 milhões de visualizações e mostra o momento em que o pequeno Guilherme revê a mãe pela primeira vez. No vídeo, ela sai correndo para abraçar o filho no quarto do hospital, que chama “mamãe" e começa a chorar.

Guilherme tem uma doença rara chamada epidermólise bolhosa distrófica, explicou Tayane em um segundo vídeo. Dos 16 dias em coma, ele passou 14 intubado. O problema faz com que a pele seja extremamente frágil, e pequenos atritos provoquem bolhas ou lesões graves.

— A doença foi detectada já no nascimento, ele nasceu com algumas lesões abertas. Ela se caracteriza pela falta do colágeno tipo VII. Ele não tem aquela proteína, aquela "ligazinha" que une a derme a epiderme. Então a pele dele fica frouxa. Qualquer atrito, qualquer passada de mão mais brusca, o próprio coçar já tira a pele. A pele dele é chamada de pele de borboleta — contou Tayane.

Em seguida, ela mostra uma borboleta tatuada no braço em homenagem ao filho. O diagnóstico é extremamente raro, com estimativas apontando uma incidência de apenas 1 caso a cada 20 milhões de nascimentos. A doença não tem cura, mas o tratamento ajuda a controlar os sintomas.

— Ele não tem vergonha. Vai para a escola, tem um relacionamento muito bom com os amiguinhos dele, que também o protegem. Tem uma vida acadêmica normal. (...) É uma luta diária, são feridas que brotam todo dia, uma bolha para estourar. (...) Mas ele é muito forte, e a força dele me dá forças para cuidar dele — continuou a mãe no vídeo.

