Mãe se arrepende de nome que escolheu para filha e lamenta; veja lista de nomes mais estranhos
Dentre os nomes "fora do padrão", estão: Francineuton, Menas e Acesa
A chegada de um bebê ao mundo é um motivo de comemoração para a família. Um dos momentos mais esperados pelos pais é o da escolha do nome. Contudo, nem sempre esse período é um mar de rosas. Ainda em dúvida, uma mãe decidiu pedir a opinião de pessoas sobre o nome da filha na internet e as respostas aumentaram seu arrependimento.
"Estou esperando uma menina, e ninguém comentou nada sobre o nome ser estranho , mas eu só quero ter certeza de que não estou condenando minha pobre filha. Eu e o pai escolhemos Araya (pronuncia-se 'uh-ray-uh') com o nome do meio Avery. Isso é ruim?", escreveu uma usuária do Reddit dos Estados Unidos.
Nos comentários, pessoas responderam que não era uma ideia ruim, mas dificultaria a vida da criança ao ter que explicar como se pronuncia. Mas nem todos foram gentis.
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"Eu realmente detesto. Combina muito mal com Avery também. Tem alguma chance de vocês usarem Avery e escolherem outro nome do meio?", um comentário disse.
Outro comentário apontou que o fato de você ter que explicar como pronunciar isso já indica que não é um bom nome. E, após um período de debate de opiniões, a mulher decidiu que manteria Araya, por escolha do pai, mas escolheria outro nome do meio para a filha.
No Brasil, esse tipo de debate também é muito comum pela existência de diversos nomes "fora do padrão", como foi mostrado por um levantamento recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Nomes brasileiros estranhos
Nomes inusitados, que, segundo o IBGE, apresentam até 20 registros pelo país:
- Dominguinho
- Domingoa
- Afriele
- Adventina
- Cartegeane
- Carlili
- Carleudo
- Cariolane
- Francineuton
- Joanos
- Cleoprata
- Maquiane
- Menas
- Siorinha
- Acesa