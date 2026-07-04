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CURIOSIDADE Mãe se arrepende de nome que escolheu para filha e lamenta; veja lista de nomes mais estranhos Dentre os nomes "fora do padrão", estão: Francineuton, Menas e Acesa

A chegada de um bebê ao mundo é um motivo de comemoração para a família. Um dos momentos mais esperados pelos pais é o da escolha do nome. Contudo, nem sempre esse período é um mar de rosas. Ainda em dúvida, uma mãe decidiu pedir a opinião de pessoas sobre o nome da filha na internet e as respostas aumentaram seu arrependimento.

"Estou esperando uma menina, e ninguém comentou nada sobre o nome ser estranho , mas eu só quero ter certeza de que não estou condenando minha pobre filha. Eu e o pai escolhemos Araya (pronuncia-se 'uh-ray-uh') com o nome do meio Avery. Isso é ruim?", escreveu uma usuária do Reddit dos Estados Unidos.

Nos comentários, pessoas responderam que não era uma ideia ruim, mas dificultaria a vida da criança ao ter que explicar como se pronuncia. Mas nem todos foram gentis.

"Eu realmente detesto. Combina muito mal com Avery também. Tem alguma chance de vocês usarem Avery e escolherem outro nome do meio?", um comentário disse.

Outro comentário apontou que o fato de você ter que explicar como pronunciar isso já indica que não é um bom nome. E, após um período de debate de opiniões, a mulher decidiu que manteria Araya, por escolha do pai, mas escolheria outro nome do meio para a filha.

No Brasil, esse tipo de debate também é muito comum pela existência de diversos nomes "fora do padrão", como foi mostrado por um levantamento recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Nomes brasileiros estranhos

Nomes inusitados, que, segundo o IBGE, apresentam até 20 registros pelo país:

Dominguinho

Domingoa

Afriele

Adventina

Cartegeane

Carlili

Carleudo

Cariolane

Francineuton

Joanos

Cleoprata

Maquiane

Menas

Siorinha

Acesa

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