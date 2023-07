Mãe se emociona e chama colegas para ver estreia do filho na TV; veja vídeo

A- A+

O vídeo de uma mãe emocionada e chamando colegas de trabalho para assistir à estreia do filho na TV viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu nessa terça-feira (18) no Piauí.

Dona Maria trabalhava quando o filho Welligton Oliveira apareceu no Programa da Tarde, na Rede Meio Norte. Ele é estagiário de jornalismo na emissora.

Emocionada, ela aparece chorando ao ver a televisão com a imagem do filho. Alguns colegas filmam a tela e a reação da mãe coruja.

No programa, o filho também se emocionou ao ver o vídeo. "Ela torceu muito por mim. Sempre acreditou no meu potencial, sempre orou por mim", disse Welligton durante a atração ao vivo. Ele estuda em uma faculdade particular e a paga com ajuda de Dona Maria.

Depois da repercussão, a Rede Meio Norte divulgou um novo vídeo em que Dona Maria fala sobre a cena. "Eu fiquei muito feliz e orgulhosa do meu filho estreando na televisão. Eu fiquei emocionada, comecei a chorar e dando parabéns", falou a mãe, emocionada mais uma vez.

