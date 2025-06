Mãe solo, brasileira é presa na porta de casa pela imigração dos EUA

A- A+

A brasileira e mãe solo Nikole Fernan foi detida por agentes de imigração dos Estados Unidos na porta de casa, em Leominster, Massachusetts, enquanto suas filhas assistiam, assustadas, à abordagem. Emocionada, a filha mais velha registrou o momento e contou que a mãe havia saído apenas para tomar um café quando foi surpreendida pelos agentes.

Empresária e produtora de eventos, Nikole cuidava sozinha de suas duas filhas, uma delas com apenas quatro anos. As crianças estão, temporariamente, sob os cuidados de uma amiga da família.



De acordo com informações do portal Brazilian Times, Nikole era bastante conhecida na comunidade por organizar encontros voltados ao público cristão. Recentemente, participou da produção do “Love Coach”, evento que tinha como foco o fortalecimento e a união de casais cristãos.

Diante da situação, amigos e familiares se mobilizaram e criaram uma campanha de arrecadação online para ajudar nas despesas da casa, no cuidado das filhas e na contratação de um advogado de imigração. A vaquinha está disponível na plataforma GoFundMe, onde qualquer pessoa pode contribuir.

O valor arrecadado servirá também para custear a defesa legal de Nikole e garantir sua permanência em solo americano. Segundo os familiares, a mulher não possui recursos financeiros para enfrentar o processo sozinha.

Veja também