REDES SOCIAIS Mãe viraliza ao mostrar rotina do filho com Síndrome de Down: "Desmistificar e acolher" No vídeo, Marcello conta, com uma sinceridade cativante, como sua mãe recebeu a notícia sobre sua síndrome

As redes sociais foram tomadas de admiração e carinho pelo pequeno Marcello, um garotinho de cinco anos que tem Síndrome de Down. Sua mãe, a arquiteta Raquel Cabral, e o pai, o engenheiro civil Achilles Barreto, decidiram compartilhar abertamente as experiências e descobertas desse jovem notável, na esperança de “desmistificar e acolher” a realidade da Síndrome de Down.

Um dos vídeos mais recentes postados pela família, que mora no Ceará, já ultrapassou a marca impressionante de 10 milhões de visualizações. Nele, Marcello conta, com uma sinceridade cativante, como sua mãe recebeu a notícia sobre sua síndrome.

Raquel, com seu espírito acolhedor e determinado, explicou sua motivação ao criar a página nas redes sociais: “Criei essa página com a ideia de desmistificar a Síndrome de Down, de mostrar para as pessoas que existe uma felicidade após um diagnóstico.”

O diagnóstico de Marcello veio ainda durante a gravidez, e ele também nasceu com um problema cardíaco que exigiu uma cirurgia para sua normalização. Foi durante esse período que Raquel teve a inspiração de “mostrar Marcello para o mundo.”

Ela relata sua aceitação desde o início da jornada: “Aceitei muito bem desde o início. Sempre recebi muito bem porque tinha uma visão de que eu seria uma mãe nada convencional.”

Além de Marcello, Raquel e Achilles também são pais de Bernardo, de 13 anos, fruto de adoção, e de Maria Alice, de outra relação do engenheiro. Raquel compartilha que passou por três abortos antes de engravidar de Marcello, que não foi planejado. Naquela época, sua maior preocupação era saber se o coração do pequeno estava batendo.

Nas redes sociais, o cotidiano de Marcello em casa, na escola e em seus passeios, bem como seu empenho em se tornar independente e autônomo, conquistam diariamente um público crescente.

Raquel destaca a importância de sua missão ao dizer: “Eu percebo que as mães sofrem muito. Sempre aceitei muito bem e isso torna o Marcello mais feliz, porque ele sabe que, desde cedo, foi muito amado. Isso me deixa com essa responsabilidade. Com a repercussão, vejo a quantidade de famílias que eu e Marcello estamos representando para mostrar que tudo vale a pena.”

A mãe destaca que a síndrome é uma das inúmeras características do filho. “O Marcello tem características individuais incríveis, uma memória excepcional, sabe cantar todas as músicas e está cheio de personalidade. Se a gente consegue enxergar primeiro nosso filho e depois a síndrome, tudo se torna mais fácil. Marcello e sua família continuam inspirando e encantando pessoas ao redor do mundo com sua jornada de amor e superação”, finaliza.

