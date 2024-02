Mãe youtuber é condenada à prisão nos EUA por abuso infantil

A- A+

Uma youtuber americana que exibia sua vida familiar e promovia rigorosas práticas de comportamento foi condenada à prisão por maltratar seus filhos, ao manter dois deles em condições que os promotores compararam com as de campos de concentração.

Ruby Franke, de 42 anos e mãe de seis filhos, declarou-se culpada em dezembro de quatro acusações de abuso infantil agravado e na terça-feira foi condenada a penas de um a 15 anos de prisão para cada acusação.

A sócia de Franke, Jodi Hildebrandt, de 54 anos, a quem ela descreveu como sua "mentora", recebeu a mesma sentença.

Desde 2015, Franke tinha um canal no YouTube chamado "8 Passengers", que já foi removido, e depois de se separar do marido passou a aparecer no canal de Hildebrandt.

O promotor de Utah, Eric Clarke, disse que Franke e Hildebrandt mantiveram dois dos filhos, então com 9 e 11 anos, em um "ambiente semelhante a um campo de concentração".

"As crianças eram regularmente privadas de comida, água, camas para dormir e praticamente qualquer forma de entretenimento", afirmou Clarke. "Elas eram isoladas das outras pessoas e escondidas quando alguém visitava", acrescentou. "Também eram obrigadas a fazer trabalhos manuais ao ar livre no calor extremo do verão, às vezes sem sapatos ou meias", contou o promotor. "Ambas as crianças tinham lesões físicas extensas pelo abuso, que exigiram hospitalização".

Por fim, o mais velho "teve coragem" de fugir e pedir a um vizinho que chamasse a polícia, disse Clarke.

Franke se desculpou por suas ações durante a audiência de sentença.

"Fui levada a acreditar que este mundo era um lugar maligno cheio de policiais que controlam, hospitais que ferem, agências governamentais que lavam o cérebro, líderes eclesiásticos que mentem e cobiçam, maridos que se recusam a proteger e crianças que precisam de abusos", declarou Franke.

Franke e Hildebrandt cumprirão no mínimo quatro anos de prisão, mas a Junta de Indultos e Liberdade Condicional de Utah decidirá sua sentença exata.

