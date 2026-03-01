Dom, 01 de Março

oriente médio

Maersk suspende passagem de seus navios pelo estreito de Ormuz

Companhia fez o anúncio um dia depois de a Guarda Revolucionária iraniana afirmar que o estreito de Ormuz estava fechado "de fato"

Estreito de Ormuz é considerado um dos principais pontos de tráfego de petróleo mundial ImagemEstreito de Ormuz é considerado um dos principais pontos de tráfego de petróleo mundial Imagem - Foto: Google Maps/Reprodução

A companhia de navegação dinamarquesa Maersk anunciou, neste domingo (1º), que devido à deterioração da situação resultante do conflito no Irã suspenderá o trânsito de seus navios pelo estreito de Ormuz "até novo aviso".

"A segurança de nossas equipes, navios e mercadorias dos clientes é a nossa prioridade número um. Suspendemos todo o trânsito de navios pelo estreito de Ormuz até novo aviso", informou a empresa em um comunicado em seu portal na internet.

A companhia fez o anúncio um dia depois de a Guarda Revolucionária iraniana afirmar que o estreito de Ormuz estava fechado "de fato".

