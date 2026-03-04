Internacional
Maersk suspende reservas no Golfo até novo aviso
A empresa informou, em um comunicado, que não aceitará cargas tendo origem ou destino "Emirados Árabes Unidos, Omã (todos os portos, exceto Salalah), Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein e Arábia Saudita"
A companhia de navegação dinamarquesa Maersk anunciou, nesta quarta-feira (4), que suspenderá as reservas no Golfo “até novo aviso”, após avaliar os riscos da situação devido à expansão da guerra no Oriente Médio.
A empresa informou, em um comunicado, que não aceitará cargas tendo origem ou destino “Emirados Árabes Unidos, Omã (todos os portos, exceto Salalah), Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein e Arábia Saudita (apenas Dammam e Jubail) até novo aviso”.
A companhia informou que serão feitas exceções para alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais, e que a medida não se aplica à Jordânia e ao Líbano.
Leia também
• Detentos de presídio em Teerã estão sem comida, diz familiar
• Catar nega que ataques do Irã mirassem só alvos dos EUA e cita possibilidade de retaliação
• EUA diz ter matado líder de unidade iraniana que tentou assassinar Trump
Também disse que dois de seus navios encontram-se atualmente no Golfo.