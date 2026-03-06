Maersk suspende viagens entre Europa e Oriente Médio

A- A+

A empresa de navegação dinamarquesa Maersk anunciou nesta sexta-feira (6) a suspensão de duas rotas, uma entre a Europa e o Oriente Médio e outra entre o Oriente Médio e o Extremo Oriente, devido à guerra.

"Levando em consideração a escalada do conflito, que compromete a segurança da navegação na região do Golfo, tomamos a decisão de suspender temporariamente o serviço FM1 (que liga o Extremo Oriente ao Oriente Médio) e o serviço ME11 (que liga o Oriente Médio à Europa)", anunciou a empresa, número dois mundial do setor, em um comunicado.

Antes, a Maersk havia anunciado a suspensão "até nova ordem" de qualquer reserva para e a partir do Golfo.

Além disso, a rota entre o Oriente Médio e o norte da Europa, conhecida como ME1, deixará de fazer escala em Jebel Ali, nos Emirados Árabes Unidos, mas continuará a servir a Índia e Omã, segundo a Maersk.

O Estreito de Ormuz, na entrada do Golfo Pérsico, é uma artéria estratégica para o comércio global de petróleo, por onde passam 20% do petróleo bruto e do gás natural liquefeito do mundo.

Em relação ao transporte marítimo de cargas, o número de navios graneleiros que cruzaram o estreito durante os três primeiros dias de março caiu para menos de um terço dos níveis observados na semana anterior, de acordo com estimativas da BIMCO, uma das principais associações de operadoras marítimas do mundo.

