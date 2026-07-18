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Inovação Mães atípicas se unem e criam empresa com propósito de construir sociedade mais inclusiva As amigas e mães atípicas Joanna Costa e Fernanda Prates fundaram a Start NeuroInclusiva, uma consultoria estratégica para empresas

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O diagnóstico de uma neurodivergência é um divisor de águas. Para as famílias e pessoas atípicas, a descoberta traz consigo a percepção imediata de que o mundo, em sua estrutura típica, não foi desenhado para acolher o funcionamento de quem não se encaixa no “padrão”. Diante dessa realidade desafiadora, as amigas e mães atípicas Joanna Costa e Fernanda Prates decidiram se unir com o propósito de transformar a própria vivência em evolução e construir uma ponte para uma sociedade genuinamente inclusiva.

Juntas, elas fundaram a Start NeuroInclusiva, uma consultoria estratégica para empresas, com capacitação de colaboradores e equipes com o objetivo de melhor acolher pessoas neurodivergentes, sejam elas clientes ou colaboradores. Surgida a partir da vivência diária das sócias como mães atípicas, a iniciativa propõe uma quebra de paradigma batizada pelas fundadoras de “inclusão inversa”.

“Educamos nossos filhos, que têm um funcionamento atípico, para viver em um mundo pensado para pessoas neurotípicas. Mas a inclusão não pode ser uma responsabilidade apenas deles, inclusão é um movimento de mão dupla. A sociedade também precisa aprender a acolher as diferenças, adaptar seus espaços e construir caminhos para que todos possam participar de forma plena”, afirma Joanna.

Adaptação

Nessa lógica, a sociedade, as empresas e as pessoas precisam se adaptar e estarem aptas para acolher todos os tipos de funcionamento humano, sejam eles clientes ou colaboradores.

Joanna destaca que o projeto é uma iniciativa voltada para o futuro. Ela ressalta que pensar em futuro é pensar em desenvolvimento e, para isso, é preciso ter um olhar atento à inclusão e se manter atualizado.

“Fala-se muito do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na infância, mas essas pessoas vão crescer e os pais e mães, infelizmente, não são eternos. Em algum momento o mundo vai ter que estar pronto para receber meu filho, de uma forma ou de outra, sem a minha presença. Como é que nós, enquanto sociedade, vamos encarar isso”, enfatiza a co-fundadora.

Acolhimento

Segundo as fundadoras, empresas que adotam uma postura de acolhimento e respeito às diferenças registram um aumento na satisfação e na produtividade dos colaboradores. Além disso, o conhecimento sobre a neurodiversidade melhora a comunicação interna e permite que colaboradores neurodivergentes ou pais atípicos (que muitas vezes ocultam sua realidade por receio de julgamentos) sintam-se seguros para compartilhar suas necessidades, sabendo que as individualidades serão respeitadas.

Por isso, a Start defende o conceito de equidade em substituição ao de igualdade, entendendo que cada indivíduo é único e necessita de adaptações específicas para ter assegurado o acesso aos mesmos direitos. Conceito que beneficia os clientes externos e muda profundamente a cultura interna das organizações.

“Queremos mudar essa visão de que é um problema, uma falha, e mostrar que a pessoa neurodivergente é um cliente que tem demandas diferentes e que a gente vai focar nessa pessoa, nessa família, olhar a neurodivergência com um sistema operacional (como Windows e iOs), que necessita de socialização, de inclusão. Trabalhar com o conceito de equidade, de que cada um precisa da sua adaptação para poder ter o mesmo mesmo direito”, explica Fernanda.

Treinamento

O trabalho realizado pela Start foca no que as sócias consideram o pilar mais importante do processo: o treinamento de pessoas através do conhecimento. Capacitando equipes que lidam diretamente com o público para agir com empatia e consciência, com um olhar mais sensível, livre de julgamentos, para um atendimento acolhedor e consciente.

“Nós capacitamos e treinamos as pessoas que trabalham nas empresas, para fazer com que elas tenham mais conhecimento sobre neuro inclusão e a neurodiversidade em geral. Para que possam atender de uma maneira mais acolhedora o público neurodivergente e as famílias. A nossa consultoria faz esse trabalho que vai além da conscientização, que é passar conhecimento, o que é feito por mim e por Joanna. Além de consultoria e mentoria sobre o ambiente, como se adequar para receber essas pessoas, com orientação de questões sensoriais que podem ser adaptadas”, conclui a empresária.

SERVIÇO

Para as empresas que tiverem interesse em saber mais sobre os serviços de consultoria estratégica da Start NeuroInclusiva, existem três canais de contato: o telefone 81 9998-0895, o instagram @startneuroinclusiva, e o site startneuroinclusiva.com.br.

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