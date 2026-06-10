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CIÊNCIA Mães Cientistas: Pernambuco lança edital inédito de financiamento com até R$ 120 mil por pesquisa Iniciativa é voltada ao apoio de mães pesquisadoras com doutorado, vinculadas à Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) do estado

Mulheres cis ou trans, que estejam grávidas ou já tenham se tornado mães, e que desenvolvem projetos de ciência e pesquisa no estado poderão contar com financiamento por meio do edital Mães Cientistas de Pernambuco.

A iniciativa inédita na rede estadual é voltada ao apoio de mães pesquisadoras com doutorado, vinculadas a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTs) de Pernambuco. As inscrições estão abertas até 31 de agosto.

O certame foi lançado pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE) e pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), e conta com o apoio do movimento Parent in Science.

"É um reconhecimento de que a maternidade não deve continuar sendo uma barreira dentro da ciência”, destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricélia Montenegro.

Valores

O investimento total será de R$ 1,2 milhão no financiamento de até 10 projetos de pesquisa, com aporte de até R$ 120 mil por proposta, por meio da modalidade Auxílio à Pesquisa (APQ).

Critérios

O edital prevê a participação de mulheres cis e trans, que estejam grávidas a partir da 16ª semana de gestação, além de pesquisadoras que já tenham se tornado mães por nascimento biológico ou adoção desde 1º de novembro de 2020.

Também podem participar mães de filhos com deficiência, independentemente da idade da criança.

As candidatas deverão possuir título de doutora e vínculo efetivo com instituições sediadas em Pernambuco.

Do total de propostas aprovadas, 30% serão reservadas para pesquisadoras autodeclaradas negras (pretas ou pardas), quilombolas, indígenas, ciganas ou pessoas com deficiência (PcD).

Inscrições

As inscrições para o edital Mães Cientistas de Pernambuco já estão abertas e seguem até 31 de agosto, na plataforma agil.facepe.br. O resultado final está previsto para ser divulgado até 30 de outubro.

"Estamos construindo políticas públicas que promovem não apenas acesso, mas condições reais de permanência e desenvolvimento para mulheres pesquisadoras. O edital Mães Cientistas representa mais um avanço nesse compromisso institucional com uma ciência mais diversa, inclusiva e transformadora", afirmou a diretora-presidente da Facepe, Fernanda Pimentel.

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