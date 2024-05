A- A+

México Mães de desaparecidos no México pedem justiça e empatia em protesto Há 13 anos, as mães de alguns dos milhares de desaparecidos no México trocaram as comemorações por este ato de protesto

Centenas de mães que buscam seus filhos desaparecidos no México foram às ruas nesta sexta-feira (10) na capital, uma manifestação que se tornou uma nova e dolorosa tradição do Dia das Mães no país.

Há 13 anos, as mães de alguns dos milhares de desaparecidos no México trocaram as comemorações por este ato de protesto diante da ineficiência das autoridades para encontrar seus filhos, muitos deles vítimas da prolongada estratégia militarizada do governo contra o crime organizado.

Cartazes com mensagens como "Onde estão?" e "Troco meu voto por meu filho desaparecido", em referência às próximas eleições, fizeram parte da marcha que percorreu as ruas do centro da Cidade do México em meio a uma onda de calor.

"Peço às autoridades, da forma mais atenta, que coloquem atenção em nosso sofrimento, porque antes de serem autoridades também são pais de família", disse à AFP María Olivia Morales, de 63 anos, mãe de Luis Lorenzo Miranda, desaparecido desde 2021.

Coletivos de mães reclamaram que o presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, teria relutado em recebê-las pessoalmente, ainda que seu governo tenha obtido alguns avanços institucionais para atender essa questão.

Com a proximidade das eleições de 2 de junho, as pesquisas apontam como vencedora a candidata da situação, Claudia Sheinbaum, que mantém uma ampla vantagem sobre sua adversária mais próxima, uma possibilidade que dá esperanças às mães dos desaparecidos.

"Espero que ela como mulher nos compreenda, como mãe, e que se empenhe mais nisso que está nos faltando, que é justiça e verdade", disse Blanca Cruz, de 49 anos, que busca seu filho que desapareceu junto com dois amigos.

