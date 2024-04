A- A+

BENEFÍCIO Mães de Pernambuco: 50 mil mulheres já confirmaram interesse em aderir ao programa Programa de transferência de renda do Governo do Estado vai assegurar um pagamento mensal de R$ 300 a 100 mil pernambucanas em situação de vulnerabilidade social

O sistema do Mães de Pernambuco, registrou, nesta terça-feira (9), a confirmação de dados de 50,1 mil mulheres – metade do total de beneficiárias que o programa vai atender –, o que representa um universo de 60,8 mil crianças alcançadas pela iniciativa.

Compiladas pela Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), as informações foram coletadas durante a primeira quinzena de operação do programa, que deve entregar um auxílio mensal de R$ 300 para as 100 mil mulheres mais vulneráveis que vivem em Pernambuco. O primeiro pagamento do Mães de Pernambuco está previsto para 13 de maio, um dia após o Dia das Mães.

“O Mães de Pernambuco já está a todo vapor e é com muita alegria que chegamos à marca de 50 mil mulheres confirmadas nesse que é o maior programa de transferência de renda do Norte e Nordeste. Serão investidos R$ 360 milhões, a partir de maio, representando um caminho de dignidade, com comida na mesa, a milhares de famílias de todas as regiões de Pernambuco", afirmou a governadora em exercício Priscila Krause.

O programa faz parte do Pernambuco Sem Fome, que prevê um orçamento de R$ 469,5 milhões este ano para o combate à insegurança alimentar e nutricional. Esse é o maior volume de recursos da história para o segmento.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas, Carlos Braga, a média diária de confirmações é de 2,3 mil. Para ele, caso o ritmo se mantenha, será possível manter a meta do programa.

As mães interessadas têm até o dia 25 de abril para confirmar o interesse em recebero auxílio no site www.maesdepernambuco.pe.gov.br. A página foi desenvolvida para carregar rapidamente, em todo tipo de smartphone, para não gerar uma dificuldade a mais para as beneficiárias.

Como funciona

Para receber o auxílio, as mulheres precisam cumprir todos os cinco critérios estabelecidos, veja abaixo:

Ser responsável familiar;

Morar em Pernambuco;

Ser beneficiária do Programa Bolsa Família;

Manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados;

Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses); e não ter vínculo empregatício formal.

Como o Mães de Pernambuco está estruturado a partir da folha de pagamento do programa Bolsa Família, não é necessário fazer um novo cadastro. No entanto, as mulheres precisam confirmar o interesse em receber o auxílio. Para isso, elas devem acessar o site www.maesdepernambuco.pe.gov.br, informando o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento; estando aptas, elas devem confirmar que querem ter acesso ao benefício.

