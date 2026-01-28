A- A+

Benefício Mães de Pernambuco abre novas 1.917 vagas em novo ciclo de confirmações do programa Período de confirmações para o benefício está disponível até o dia 24 de fevereiro ou enquanto houver vagas

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), iniciou um novo ciclo de confirmações do Programa Mães de Pernambuco nessa terça-feira (27).



Ao todo, 1.917 vagas estão sendo disponibilizadas nesta etapa para gestantes, mães ou responsáveis por crianças de até 6 anos que vivem em situação de vulnerabilidade social, que tem o Cadastro Único atualizado e recebem o Bolsa Família.

O período de confirmações se estende até o dia 24 de fevereiro ou enquanto houver vagas, sendo realizado somente através do site oficial do programa.

Para participar do processo, é necessário informar o NIS e a data de nascimento, as interessadas recebem um retorno imediato sobre a elegibilidade, tornando a confirmação mais rápida e transparente.

Para participar, é necessário atender simultaneamente a todos os critérios: residir em Pernambuco, possuir cadastro atualizado no Bolsa Família, ser responsável familiar, estar gestante ou ser mãe ou responsável por criança de até 6 anos, e não possuir emprego ou renda formal.



As mulheres confirmadas receberão um benefício mensal de R$ 300,00, com depósito previsto para 09 de março, transferido diretamente na conta utilizada para o Bolsa Família.

Programa Mães de Pernambuco já ajudou mais de de 139 mil beneficiárias e movimentou R$ 597,6 milhões. Foto: Vinícius Lins

"O Mães de Pernambuco é um abraço do Estado às mulheres que mais precisam. Cada nova vaga representa esperança, segurança e dignidade para famílias que enfrentam tantas dificuldades. Este programa não é apenas sobre números ou repasses financeiros, é sobre transformar vidas, abrir caminhos e mostrar que o Governo de Pernambuco está ao lado de cada mãe, de cada criança, de cada família que sonha com um futuro melhor", enfatizou Carlos Braga, secretário de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas.

Desde o seu lançamento em março de 2024, o Programa Mães de Pernambuco já transformou a vida de mais de 139 mil beneficiárias, movimentando um total de R$ 597,6 milhões em benefícios diretos até janeiro de 2026.

Dúvidas e orientações podem ser esclarecidas no CRAS de referência ou junto à Ouvidoria Social da SAS, através do e-mail [email protected] ou do telefone 0800 081-4421, com atendimento das 7h às 17h.

