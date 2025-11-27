A- A+

Assistência social Mães de Pernambuco: novo ciclo com 1.625 vagas começa nesta quinta (27); veja como se inscrever Mulheres que atenderem todos os critérios estabelecidos pelo programa terão direito ao benefício mensal de R$ 300

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), iniciou mais um ciclo do Programa Mães de Pernambuco nesta quinta-feira (27).

Nesta nova etapa do programa, serão ofertadas 1.625 novas vagas para gestantes, mães ou responsáveis por crianças de até 6 anos em situação de vulnerabilidade social.

Para participar do programa, é necessário atender simultaneamente a todos os critérios estabelecidos:



- Morar em Pernambuco;

- Ser beneficiária do Programa Bolsa Família com cadastro atualizado;

- Ser responsável familiar;

- Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses); e

- Não possuir emprego ou renda formal.

As interessadas devem acessar o site do programa Mães de Pernambuco até 17 de dezembro, informando o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.

Após a ação, o sistema informará se a candidata está elegível e deve confirmar sua participação no programa, se não atende aos critérios ou, ainda, se permanece na lista de espera.

As mulheres confirmadas terão direito ao benefício mensal de R$ 300, que será depositado diretamente na mesma conta de recebimento do Bolsa Família em 8 de janeiro de 2026.

Mães de Pernambuco

Com o objetivo de fortalecer a proteção social, o Mães de Pernambuco busca garantir segurança alimentar e nutricional, além de para os cuidados com a primeira infância e amplia a autonomia feminina. Desde a sua criação, o programa já movimentou mais de R$ 537,5 milhões.



Em caso de dúvidas ou necessidade de apoio, as beneficiárias podem procurar o CRAS de referência em seus municípios, entrar em contato com a Ouvidoria Social da SAS ou pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone gratuito 0800 081 4421.

Para a secretária-executiva de Assistência Social, Andreza Pacheco, o programa é um marco na luta contra a pobreza e na valorização das mulheres que sustentam suas famílias.

“Cada vaga aberta no Mães de Pernambuco significa uma vida transformada. Estamos falando de mulheres que, muitas vezes, carregam sozinhas a responsabilidade de sustentar seus filhos e garantir o básico dentro de casa. Esse benefício de R$ 300,00 não é apenas um valor: é comida na mesa, é gás para cozinhar, é dignidade para milhares de famílias", disse a gestora.

