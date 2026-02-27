Sex, 27 de Fevereiro

Benefício

Mães de Pernambuco disponibiliza 1.773 vagas em novo ciclo de confirmações do programa

Mulheres em situação de vulnerabilidade social podem receber um benefício mensal de R$ 300

Programa Mães de Pernambuco oferta vagas para gestantes, mães ou responsáveis por crianças de até 6 anos em situação de vulnerabilidade socialPrograma Mães de Pernambuco oferta vagas para gestantes, mães ou responsáveis por crianças de até 6 anos em situação de vulnerabilidade social - Foto: Raissa Maria/SAS

Um novo ciclo de confirmações do Programa Mães de Pernambuco foi aberto nesta sexta-feira (27) pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS). 

A iniciativa disponibiliza 1.773 vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade social. O período de confirmações segue até o dia 24 de março de 2026, ou enquanto houver disponibilidade de vagas.

Para participar, é necessário atender aos seguintes critérios: residir em Pernambuco, estar com o Cadastro Único atualizado e receber Bolsa Família, ser responsável familiar, estar gestante ou ser mãe responsável por criança de até 6 anos, e não possuir emprego ou renda formal.

As mulheres que tiverem sua participação confirmada receberão benefício mensal de R$ 300,00, com pagamento previsto para o dia 8 de abril, que será depositado diretamente na conta utilizada para o recebimento do Bolsa Família.

As confirmações devem ser realizadas exclusivamente no site oficial do programa, onde é possível consultar a elegibilidade informando NIS e a data de nascimento.

"Cada novo ciclo do Mães de Pernambuco é uma oportunidade de garantir direitos a quem mais precisa, trazendo dignidade, segurança alimentar e nutricional para a família e fortalecimento para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. Nosso compromisso é garantir que o benefício chegue a quem mais precisa, fortalecendo o cuidado com as crianças e assegurando direitos básicos", disse a secretária executiva de Assistência Social, Andreza Pacheco.

Até o momento, o Programa Mães de Pernambuco já beneficiou mais de 140 mil mulheres desde o seu lançamento em março de 2024.

Em relação às mulheres que estão na lista de espera para receber o benefício, devem ficar atentas aos novos ciclos de confirmação.

"Acessem a cada novo ciclo no site oficial do programa e acompanhem para identificar se já se encontra com disponibilidade para confirmação", enfatizou a secretária.

Dúvidas podem ser esclarecidas através da Ouvidoria Social da SAS, disponível pelo e-mail [email protected] ou telefone 0800 081-4421, das 7h às 17h.

As beneficiárias também podem procurar o CRAS de referência de seu município para orientações adicionais.

Com informações da assessoria.

