Mães de Pernambuco inicia pagamento nesta segunda-feira (13); saiba quem tem direito a benefício

O Governo do Estado inicia hoje o pagamento do Mães de Pernambuco, programa de transferência de renda que contemplará 72.472 mulheres que tenham filhos de até seis anos de idade com R$ 300 mensais. Para tocar a iniciativa, a gestão estadual aplicou investimento de R$ 21,7 milhões.

Amanda Maria da Silva, de 27 anos, mãe solo de quatro filhos, foi das contempladas. Na última sexta-feira, a governadora Raquel Lyra foi até a comunidade do Bode, na Zona Sul do Recife, para entregar pessoalmente o cartão para Amanda, uma das primeiras a se inscrever no programa.

"Esse recurso irá trazer dignidade e uma melhor qualidade de vida a essas famílias. Mães chefes de família, como Amanda, que representa tão bem a força da mulher pernambucana ter alma renda extra para ajudar a pagar o aluguel e comprar itens de primeira necessidade. É dessa forma que mudamos para melhor a vida dos pernambucanos e das pernambucanas", ressaltou Raquel Lyra.

As mulheres que confirmaram seus dados no site entre 25 de março e 25 de abril começam a receber os valores neste mês de maio. "Juntando com os R$ 700 que recebo do Bolsa Família, esse valor vai me ajudar a completar a feira do mês, a comprar lanche para meus filhos. E ter recebido das mãos da própria governadora foi motivo de orgulho e alegria", comentou Amanda Maria.

Até o momento, 75.905 mulheres confirmaram seus dados, 3.433 a mais que o total registrado na primeira fase, o que representa 92.804 crianças alcançadas pelo programa. A emissão e o envio dos cartões do programa às casas das beneficiárias, bem como na operacionalização do pagamento, estão sendo realizados pela Caixa Econômica Federal, em parceria com o Governo de Pernambuco.

O programa Mães de Pernambuco se encontra na segunda fase de confirmações, que continua vai até 20 de maio. Segundo o Governo do Estado, aquelas que confirmarem dentro desse prazo irão receber o primeiro pagamento no quinto dia útil do mês de junho.

“Estamos atuando em várias frentes para completar o grupo de 100 mil mulheres. Desse total, 72% confirmaram na primeira fase e vão receber no dia 13. Desde o dia 30, quando o site voltou a receber confirmações, reforçamos estratégias variadas de busca ativa, intensificando nosso contato com as prefeituras para fortalecer a atuação das equipes municipais junto a quem ainda não confirmou”, afirma o secretário Carlos Braga, da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS).

Saiba como participar

O site oficial do programa www.maesdepernambuco.pe.gov.br continua recebendo confirmações até o dia 20 de maio para pagamento que ocorrerá em junho. Para receber o auxílio, as mulheres precisam cumprir cinco critérios, simultaneamente: ser responsável familiar; morar em Pernambuco; ser beneficiária do Programa Bolsa Família e manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados; estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses); e não ter vínculo empregatício formal.

Serviço

Para entrar em contato com a Ouvidoria Social, a ligação para o número 0800.081.4421 é gratuita. Também é possível mandar mensagem por e-mail: [email protected].

