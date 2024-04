A- A+

PERNAMBUCO Mães de Pernambuco prorroga prazo para mulheres que ainda não confirmaram participação; saiba mais O programa visa pagar um auxílio mensal de R$ 300 para as 100 mil mães e cuidadoras mais vulneráveis residentes no Estado

O Programa Mães de Pernambuco prorrogou o prazo para as mulheres que ainda não confirmaram participação. O período original se encerraria nesta quinta-feira (25), para primeiro pagamento no dia 13 de maio.



Com a ampliação, quem estiver interessada terá entre os dias 30 de abril e 20 de maio para formalizar o cadastro e receber o auxílio pela primeira vez já em junho, até o quinto dia útil.

“O cronograma estabelecido envolve as próximas etapas do programa, que incluem enviar para a Caixa Econômica Federal os dados das beneficiárias, para operacionalização dos pagamentos, emissão e envio dos cartões. Por isso decidimos estender o prazo para quem ainda não confirmou, sem prejudicar aquelas que já deixaram seu aceite no site oficial”, avaliou o secretário Carlos Braga, da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS).

O que é

O Mães de Pernambuco visa pagar um auxílio mensal de R$ 300 para as 100 mil mães e cuidadoras mais vulneráveis residentes no Estado. Os recursos para custeio já estão garantidos no orçamento de 2024, oriundos do Tesouro Estadual. Ao todo, R$ 30 milhões mensais investidos para o projeto, que totaliza R$ 360 milhões por ano.

No momento, segundo o Governo do Estado, 68 mil mulheres já confirmaram participação no site oficial do Programa Mães de Pernambuco. O montante, ainda de acordo com a gestão, impacta 82 mil crianças alcançadas pelo projeto.

Os municípios de Calumbi, no Sertão, Ibirajuba, no Agreste Central, e Itacuruba, no Sertão do São Francisco, foram os primeiros a atingir 100% de confirmações no programa. Todas as mulheres que foram contempladas nas três cidades já confirmaram participação na iniciativa.



Como participar

Para receber o auxílio, as mulheres precisam cumprir cinco critérios estabelecidos. Confira abaixo:

Ser responsável familiar;

Morar em Pernambuco;

Ser beneficiária do Programa Bolsa Família;

Manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados;

Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses); e não ter vínculo empregatício formal.

Como o Mães de Pernambuco está estruturado a partir da folha de pagamento do programa Bolsa Família, não é necessário fazer um novo cadastro. No entanto, é preciso confirmar o interesse em receber o auxílio. Para isso, elas devem acessar o site oficial do Programa Mães de Pernambuco. Lá, é obrigatório o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento. Se estiverem aptas, elas devem confirmar que querem ter acesso ao benefício.

