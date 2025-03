A- A+

TEA "Mães Diversas, Mães Reais": 3ª edição reúne mães típicas e atípicas; veja como se inscrever Evento acontece no dia 4 de abril, no Moinho Recife Business & Life, com palestras de médicos especialistas

Em alusão ao Abril Azul, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), será promovida a 3ª edição do "Mães Diversas, Mães Reais", um evento que vai reunir mães típicas e atípicas para compartilhar vivências e construir uma rede de apoio genuína.

O encontro ocorrerá no dia 4 de abril, no Moinho Recife Business & Life, localizado no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

O evento é promovido por duas especialistas. Fernanda Prates, dentista, idealizadora da Start Odontologia e mãe atípica, e Bethânia Mendes, fonoaudióloga especialista em TDAH, TEA, dificuldades de comunicação e interação social.

Bethânia Mendes e Fernanda Prates são as idealizadoras do evento. Foto: Divulgação

Fernanda Prates conta que o diagnóstico da filha mudou a sua vida. A partir de então, passou a buscar trabalhos que fossem importantes para a inclusão. Ela explicou como nasceu a ideia de realizar o evento.

"O principal objetivo do Mães Diversas, Mães Reais é fazer com que haja uma conexão entre as mães típicas e atípicas. Muitas vezes, por falta de conhecimento, há uma tendência de você buscar pessoas que vivem a mesma realidade que você. Isso acontece muito no início. Até a gente conseguir entender e aceitar bem o diagnóstico", disse a mãe atípica de uma menina de 6 anos.

"O que eu vejo hoje de necessidade para que haja uma inclusão real é justamente que esse conhecimento chegue nas pessoas que não vivem isso. O principal objetivo é que só assim a gente vai conseguir ter inclusão e desenvolver empatia das pessoas com essa aproximação", completou Fernanda Prates.

Convidados especiais

A 3ª edição do encontro "Mães Diversas, Mães Reais" tem algumas novidades. A primeira é que o foco da discussão será o Transtorno do Espectro Autista (TEA), ao contrário dos eventos anteriores que envolveram outras neurodiversidades.

A programação, que vai das 8h às 12h30, inclui um momento de yoga, um coffee fit, voltado para saúde e bem-estar das mães, além de palestras que abordarão temas essenciais para a maternidade real.

O neurologista da infância e adolescência, Erasmo Casella, vai abordar sobre o aumento na quantidade de diagnósticos de autismo, enquanto a médica e autista, Elizangila Leite, trará sua visão a respeito do tratamento.

Com mais de 20 anos em experiência no tratamento de pessoas com TEA, a fonoaudióloga Bethânia Mendes também é uma das organizadoras do encontro.

Segundo a especialista, a presença desses convidados será uma grande oportunidade para as mães presentes.



"Profissionais como Erasmo Casella são inatingíveis. As pessoas não conseguem marcar consulta porque ele não tem mais agenda. Então trazer ele para fazer uma aula e as mães conseguirem interagir é uma preciosidade sem tamanho", ressalta.

Após o momento das palestras, os participantes do "Mães Diversas, Mães Reais" terão a chance de discutir os assuntos apresentados por meio de uma roda de conversa.

Inscrições

As inscrições ficam abertas até a véspera do dia do evento, mediante disponibilidade de vagas. No total, o espaço suporta até 100 pessoas.

Para se inscrever, é necessário entrar em contato por meio do número de WhatsApp (81) 99998-0895. O valor da inscrição é R$ 229. Mais informações podem ser encontradas no perfil @maesdiversasmaesreais no Instagram.



Veja também