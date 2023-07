Magnata "rei das escutas" é encontrado morto na Rússia

A- A+

O fundador de um grupo de tecnologia da informação apontado como central no rastreamento de usuários da internet russa foi encontrado sem vida em seu escritório, na mais recente de várias mortes misteriosas sob investigação da polícia local.



O magnata Anton Cherepennikov, chefe da ICS Holding, morreu aos 40 anos de idade, em Moscou. A imprensa do país noticiou o caso neste sábado e reportou que a causa do falecimento foi parada cardíaca.

No entanto, um amigo de longa data do empresário cobrou investigações sobre a morte. "Não acredito que [ele morreu de] parada cardíaca", insistiu Vasily Polonsky. De acordo com o site russo Baza, novos exames serão realizados, e a causa exata da morte ainda vai ser determinada pelas autoridades locais.

Segundo o jornal "DailyMail", Cherepennikov era dono da maioria dos sistemas de escuta telefônica e armazenamento de tráfego de internet na Rússia.

— Ele foi uma ferramenta absolutamente fundamental na repressão de Putin — disse uma fonte da oposição ao tabloide britânico.

O site "Yahoo" destacou que o empresário foi associado a testes e à implementação da RuNet, a internet própria do país, desplugada do resto do mundo, em 2019. O sistema poderia limitar o tráfego de internet à infraestrutura local de telecomunicações, evitando que informações saíssem ou entrassem no país.

Além disso, o empresário atuou no conselho de administração da empresa russa de telecomunicações Megafon e foi dono da equipe de eSports Virtus.pro até 2019. Em fevereiro deste ano, Cherepennikov e sua holding foram incluídos na lista de sanções dos Estados Unidos. A ICS Holding inclui o fabricante de sistemas de armazenamento de dados e servidores KNS Group, o desenvolvedor de inteligência operacional Citadel e o desenvolvedor de soluções de segurança da informação Garda Technologies, que trabalha com satélites Bureau 1440, segundo o "Yahoo".

As mortes de outros aliados do governo russo também mobilizaram a polícia local nos últimos meses. Este mês, a filha de um amigo e aliado político do presidente russo, Vladimir Putin, foi encontrada morta em seu apartamento, em Moscou. Natalia Bochkareva, de 44 anos, foi achada sem vida dentro do imóvel, no distrito de Presnensky. De acordo com informações preliminares, citadas pelos jornais "The Sun" e "Daily Mail", não havia sinais de morte violenta na residência da mulher.

Em janeiro, por exemplo, o político e advogado Magomed Abdulayev, próximo ao ex-presidente Dmitry Medvedev, morreu atropelado em Makhachkala, aos 61 anos. Em setembro do ano passado, o magnata do petróleo Ravil Maganov não resistiu ao cair do sexto andar de um hospital de Moscou. Os dois casos não foram esclarecidos oficialmente, segundo o "Daily Mail".

No mês passado, a polícia russa abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da 11ª morte de um magnata do país no período de um ano. Kristina Baikova, a vice-presidente do Loko-Bank, caiu do 11º andar de um prédio em Moscou, em 23 de junho.

