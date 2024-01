A- A+

SAÚDE Magnésio: por que o suplemento está se tornando tão popular e os sinais que ele está baixo no corpo Mineral é essencial para o bom funcionamento do corpo e sua deficiência afeta a saúde no geral

O magnésio é um mineral essencial para o bom funcionamento do corpo humano. Ele está envolvido em mais de 300 processos metabólicos no organismo, atuando na formação dos ossos, produção de energia nas células, manutenção da força muscular, síntese do próprio material genético, entre muitas outras.



Ele é conhecido também por ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, motivo pelo qual seu consumo está se tornando popular entre as pessoas.

O nutriente é encontrado em uma grande variedade de alimentos animais e vegetais, e até mesmo na água. A suplementação é importante em casos de deficiência, mas seu excesso pode causar diarreia, náusea e cólicas abdominais.

A deficiência de magnésio pode fazer mal para a nossa saúde, como destacou Kishan Vithlani, clínico geral do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e diretor médico da Qured, uma empresa britânica de medicina preventiva, em entrevista ao portal Express, do Reino Unido.

"O magnésio é um mineral essencial para músculos, nervos, ossos e controle dos níveis de açúcar no sangue. Se você não ingerir magnésio suficiente em sua dieta por um longo período, poderá correr um risco maior de problemas de saúde, como diabetes ou ritmo cardíaco irregular, que pode levar a um ataque cardíaco ou derrame. Também pode aumentar a probabilidade de desenvolver osteoporose", afirmou o médico.

Na entrevista, ele apontou quatro sinais de alerta de deficiência de magnésio.



"A deficiência de magnésio pode se manifestar como um conjunto de sintomas, em vez de apenas um ou dois sintomas isolados".

Falta de apetite

Segundo Vithlani, mesmo que a falta de apetite possa apontar para variadas questões de saúde — como problemas digestivos, efeitos colaterais de remédios e até mesmo estresse — pode estar associado à deficiência de magnésio.

"Se você estiver sentindo náuseas e vômitos associados à perda de apetite, é importante verificar seus níveis de magnésio, especialmente porque o vômito também contribuirá para que seus níveis de magnésio caiam ainda mais", alerta o médico.

Contrações musculares e cãibras

Cãibras ou espasmos musculares estão entre os sinais mais comuns de deficiência de magnésio, disse Vithlani.

"Em casos graves, pode até causar ataques ou convulsões. Embora as contrações musculares possam estar associadas ao cansaço excessivo ou à ingestão excessiva de cafeína, o magnésio também pode ser a causa. Os cientistas acreditam que estes sintomas são causados por um maior fluxo de cálcio nas células nervosas, o que estimula excessivamente os nervos musculares", explicou o médico.

Sensação de fraqueza e rigidez

Sentir-se fisicamente fraco e rígido é outro sinal revelador de deficiência de magnésio, alerta o especialista. Segundo ele, os baixos níveis de magnésio afetam vários processos corporais, incluindo a sinalização nervosa e os níveis de potássio nas células musculares, o que pode causar fadiga e fraqueza.

"A fadiga e a fraqueza por si só podem não ser um sinal de deficiência de magnésio, mas combinadas com outros sintomas, podem indicar que os seus níveis de magnésio estão baixos", garante o médico.

Problemas de saúde mental

Se o seu nível de magnésio estiver baixo, isso pode afetar o modo como você se sente mentalmente.

"Algumas pessoas que sofrem de deficiência de magnésio podem sentir-se ainda mais ansiosos do que o normal. Alguns estudos sugeriram até que existe uma ligação entre baixo teor de magnésio e depressão", revela o médico.

Veja também

POLÍCIA Homem é assassinado a tiros dentro de casa, no bairro de Águas Compridas, em Olinda