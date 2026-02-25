A- A+

PROIBIÇÃO Magnésio, spirulina: Anvisa proíbe todos os suplementos alimentares produzidos pela Gecaps Proibição foi realizada pela autarquia nesta quarta-feira

Em nova decisão, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (25) a comercialização, propaganda e distribuição de todos os suplementos alimentares e alimentos produzidos pela empresa Gecaps Comercio de Produtos Naturais LTDA, de São José dos Pinhais, no Paraná.

De acordo com a agência, a a determinação ocorreu após serem identificadas diversas irregularidades por parte da fabricante dos produtos.

"Como ausência de estudos de estabilidade e de controle de qualidade dos suplementos; falta de cumprimento das Boas Práticas de Fabricação; inexistência de Programa de Controle de Alergênicos; e uso, na rotulagem, de indicações terapêuticas e alegações funcionais e de saúde não aprovadas", aponta a Anvisa, em comunicado.

Os suplementos, vendidos com 60 cápsulas, eram anunciados eram vendidos por valores acima de R$90 no site oficial da empresa. No Instagram, a marca acumula mais de 10 mil seguidores.

Lista dos produtos afetados

Dentre os produtos ofertados no site da Gecaps, estão:

Biotina 60 Cápsulas GECAPS Suplemento Alimentar

Curcuma 60 Cápsulas – Suplemento Alimentar GECAPS

Colágeno Hidrolisado 60 Cápsulas GECAPS Suplemento Alimentar em Cápsulas

Spirulina 60 Cápsulas GECAPS Suplemento Alimentar

Quitosana + Spirulina + Psyllium 60 Cápsulas – Suplemento Alimentar GECAPS

Picolinato de Cromo 60 Cápsulas – Suplemento Alimentar GECAPS

Magnésio Quelato 60 Cápsulas – Suplemento Alimentar

Magnésio Dimalato 60 Cápsulas – Suplemento Alimentar

