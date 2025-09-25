Qui, 25 de Setembro

ALIMENTO

Magra, mais proteica que 4 ovos: a carne super nutritiva que muita gente ignora

Este alimento apresenta diversos benefícios para a saúde

Moela de frangoMoela de frango - Foto: Freepik

A moela de frango é um tipo de corte que pode oferecer benefícios caso seja adicionada à alimentação. Além disso, para aqueles que pretendem adicionar maior quantidade de proteína às refeições, 100 gramas desta carne apresentam mais proteína do que comer quatro ovos.

Versatilidade na cozinha
Fácil de achar e barata, a moela apresenta uma grande versatilidade como carne. Dentre as opções de preparo, ela pode ser cozida, refogada, assada ou grelhada. Sua preparação também pode ser ainda melhor com a inserção de ervas e temperos.

Saúde cardiovascular
Com uma quantidade muito baixa de gordura saturada, considerada ruim para a saúde do coração, comer moela pode evitar o acúmulo de gordura no corpo, o que, como consequência, contribui para um funcionamento cardiovascular saudável.

Fortalecimento muscular
A ingestão de proteína é benéfica para o fortalecimento muscular, fato que atrai muitos praticantes de musculação desse tipo de alimento. Optar pela moela é uma boa opção, pois, em 100 gramas, ela apresenta cerca de 28 gramas de proteína, segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos.

Melhora da imunidade
A imunidade ganha com a ingestão da moela, pois esta carne apresenta diversas vitaminas e minerais, como vitamina A, C, E, vitaminas do complexo B, zinco, ferro e fósforo.

