SEGURANÇA NO TRÂNSITO Maio Amarelo, campanha de prevenção de acidentes de trânsito, realiza ação educativa no Recife Ação ocorre no Segundo Jardim de Boa Viagem

O Maio Amarelo, movimento internacional para conscientização e prevenção de acidentes de trânsito, chega à 10ª edição e, na manhã desta terça-feira (05), realiza ação educativa no 2° Jardim, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.



A campanha, de slogan “Em Pernambuco, a vida é sempre prioridade”, é realizada em todo o Estado e conta com diversas ações durante todo o mês com o objetivo de educar a população sobre as condutas adequadas que devem ser adotadas por todos para que os números de acidentes não aumentem.

Em 2022, de acordo com levantamento da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde e Atenção Primária, foram registradas mais de 38 mil notificações de vítimas de acidentes de transporte terrestre em Pernambuco.



Visando a reduzi-los, o Estado realiza a Operação Lei Seca, formada por agentes da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) e da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

A coordenadora Executiva do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto (Cepam), Jackeline Diniz, enalteceu o movimento e revelou que a ação desta terça-feira (02) conta com palestras e orientações educativas para motociclistas, que possuem maior registro de acidentes no Brasil e em Pernambuco.



Além disso, há ainda a participação de cadeirantes e vítimas relatando seus casos com o objetivo de conscientizar a população.

“Temos orientações para motociclistas, panfletagem no trânsito, blitz educativa da Lei Seca, participação de muletantes e cadeirantes envolvidos em acidentes de trânsito para dialogar sobre suas vivências e, principalmente, explicar os riscos de pilotar e dirigir sob efeito do consumo de álcool”, reforçou Jackeline Diniz.

O diretor geral do Detran-PE, André Trajano, destacou a necessidade de conhecimento das leis de trânsito e disse que um mês inteiro de conscientização é fundamental para despertar a consciência do condutor.



A secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti, reforçou ainda a importância do uso de equipamentos de segurança, como capacete, para diminuição de casos fatais.

“Queremos reforçar que a bebida e a direção não combinam, que o celular não deve ser usado quando estiver dirigindo e a importância de usar os equipamentos de segurança como capacete, na moto ou bicicleta, e cinto de segurança”, alertou a secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.

