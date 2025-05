A- A+

TRÂNSITO Maio Amarelo: CBTU e Detran realizam ação educativa na estação Cajueiro Seco A CBTU Recife se une ao movimento Maio Amarelo para lembrar que os trens VLTs compartilham o espaço com veículos e pedestres

Nesta terça-feira (20), a CBTU Recife, em parceria com o Detran – PE, realizará uma ação educativa em referência à campanha Maio Amarelo, na estação Cajueiro Seco, com a presença da turma do Fom-Fom, a partir das 6h.

A CBTU Recife se une ao movimento Maio Amarelo para lembrar que os trens VLTs compartilham o espaço com veículos e pedestres. Por isso, a atenção de todos precisa ser redobrada.

A companhia destaca que, todos os dias, milhares de passageiros utilizam o transporte, e pedestres e carros cruzam a linha férrea. Por isso, algumas atitudes podem salvar vidas:

"Não use passagens de níveis clandestinas; não ande na linha do trem; não estacione carros, nem deixe animais próximos à linha férrea; obedeça à sinalização ferroviária; fique atento à buzina do trem".

Prejuízos causados por acidentes

Em 2024, a CBTU Recife registrou 8 acidentes entre carros e trens nas passagens de níveis, que muitas vezes são clandestinas. Em 2025, já foram registrados 5 acidentes com prejuízo calculado em 75 mil reais para o Metrô.

O que é uma passagem de nível

O termo passagem em nível é o nome dado ao cruzamento entre uma ferrovia e uma rodovia, onde ambas compartilham o mesmo espaço físico. Sua função é garantir a segurança de motoristas e pedestres utilizando sinalização como placas de advertência, sinais sonoros, além de barreiras físicas para bloquear a passagem quando um trem está próximo e evitar acidentes, controlando o fluxo de trânsito nesses cruzamentos.



Quando a população local constrói uma passagem de nível clandestina, ela não estará sinalizada adequadamente, nem estará registrada em mapas ferroviários, e não será de conhecimentos dos operadores e maquinistas da via férrea em questão, o que poderá gerar acidentes graves.



Qual o crime?

Além disso, a CBTU reforça que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos que se deslocam sobre trilhos (trens) têm sempre preferência de passagem sobre os demais veículos.

O artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) trata da infração grave de "deixar de parar o veículo antes de transpor uma linha férrea", com penalidade de multa. Esta infração é considerada grave e resulta em 5 pontos na CNH do condutor.

