Maio Amarelo: Detran-PE prepara ações educativas sobre alto índice de mortes e feridos no trânsito

No trânsito, o mês de maio serve de atenção ao alto índice de mortes e feridos. Ações educativas do Maio Amarelo acontecem em todo o mundo. Em Pernambuco, o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) fará ações educativas descentralizadas com o tema "Paz no trânsito começa por você".

A programação engloba atividades em escolas, bares, parques, vias urbanas, shoppings e instituições públicas e privadas, distribuídas por diversas cidades do estado.

“Teremos ações como blitzes educativas, abordagens lúdicas com a Turma do FomFom, entrega de material informativo, simulação de embriaguez com óculos especiais e distribuição de materiais de conscientização”, comenta o diretor-presidente do Detran-PE, Vladimir Lacerda.

Dentre os destaques estão as blitzes em pontos estratégicos, como o Segundo Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana (RMR); a Campanha do Capacete, com blitzes voltadas para motociclistas em diferentes cidades; e a tradicional presença do Caminhão do FomFom, que leva educação de trânsito de forma divertida e interativa para crianças e adultos.

As ações também incluem atividades temáticas, como a entrega de medalhas do “Amigo da Vez” em bares da Zona Norte, Sul e Olinda, na RMR, além de ações voltadas para o uso de vagas prioritárias nos shoppings, com abordagem educativa e aplicação da “multa moral”.

O encerramento da campanha ocorrerá no dia 3 de junho, no auditório do Detran-PE, com a entrega dos capacetes sorteados durante a campanha educativa.

Toda a campanha contará com presença garantida em mais de 30 municípios e cerca de 60 ações ao longo do mês.

