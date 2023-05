A- A+

SEGURANÇA Maio Amarelo: Detran realiza blitz educativa em bares da Zona Norte do Recife nesta sexta-feira (5) Ação conscientizar a população sobre os perigos da mistura de álcool com direção

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) realizará, das 19h às 22h desta sexta-feira (05), uma blitz educativa em bares da Zona Norte do Recife. A ação visa diminuir os riscos de acidentes de trânsito, através da conscientização e educação da população, com foco na prevenção da mistura de álcool com direção. Os agentes darão início às abordagens no estabelecimento Recanto Paraibano, localizado na Av. 17 de agosto, 248, no bairro de Parnamirim.

A iniciativa integra as atividades do Maio Amarelo, movimento internacional para prevenção e conscientização da população visando a proporção de segurança no trânsito, que completa 10 anos em 2023. A campanha, inclyusive, já realizou uma ação educativa na capital, na última terça-feira (2), em Boa Viagem, Zona Sul da cidade. Até o dia 31, várias ações serão desenvolvidas em todas as regiões de Pernambuco.

Para a ação desta sexta, equipes da Educação de Trânsito do Detran-PE vão abordar os frequentadores dos bares, destacando os perigos de misturar álcool e direção, distribuindo material informativo e dicas de proteção para conduzir com mais segurança. Durante a atividade, aqueles que não estiverem consumindo álcool ganham a medalha “Amigo da Vez”, e ficará responsável por conduzir os demais após a saída do bar. A iniciativa conta com a parceria da Operação Lei Seca (OLS).

Em cada abordagem, será destacado, além da alcoolemia, o respeito ao pedestre e ciclista, os cuidados no transporte de crianças, o uso correto do capacete, a necessidade de fazer revisões periódicas nos veículos, o avanço de sinal e o excesso de velocidade, primeiro lugar em multas em Pernambuco.

A abordagem será feita aleatoriamente e, por se tratar de uma ação educativa, as pessoas escolhidas ficam livres para aceitarem ou não a explanação. Haverá ainda a distribuição de lacinhos amarelos, símbolo do movimento Maio Amarelo.

Até maio de 2023, de acordo com dados coletados pelo Controle e Registro de Infrações, do Detran-PE, os principais motivos para aplicação de multa no estado foram: Transitar em velocidade superior à máxima permitida, com 147.235 registros; Estacionar o veículo em desacordo com o regulamento, (35.461); e Estacionar o Veículo na faixa ou via exclusiva regulamentada, (23.287). As ações do Maio Amarelo visam justamente diminuir estes números.



