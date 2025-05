A- A+

SEGURANÇA NOS TRILHOS Maio Amarelo: CBTU Recife e Detran-PE promovem ação educativa sobre segurança nas passagens de nível Atividade acontece nesta quinta (22), na estação Cajueiro Seco, com foco na prevenção de acidentes entre trens e veículos

Em alusão à campanha Maio Amarelo, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), promove uma ação educativa nesta quinta-feira (22), a partir das 6h, na estação Cajueiro Seco.

A iniciativa contará com a presença da turma lúdica do Fom-Fom e visa a conscientizar a população sobre os riscos e cuidados nas passagens de nível. A campanha destaca que os veículos leves sobre trilhos (VLTs) compartilham espaço com pedestres e automóveis, exigindo atenção redobrada.

Entre as orientações reforçadas estão: não utilizar passagens clandestinas, não caminhar sobre os trilhos, não estacionar próximo à linha férrea, respeitar a sinalização e manter atenção aos sinais sonoros emitidos pelos trens.

Acidentes e prejuízos

Em 2024, a CBTU Recife registrou oito colisões entre trens e veículos em passagens de nível, muitas delas irregulares. Em 2025, já são cinco ocorrências, gerando um prejuízo de R$ 75 mil ao Metrô.

O que são passagens de nível?

As passagens de nível são cruzamentos onde trilhos ferroviários e vias urbanas se encontram no mesmo plano. Elas devem ser sinalizadas com placas, alertas sonoros e, quando necessário, barreiras físicas.

Quando construídas de forma clandestina pela população, esses pontos não são informados aos maquinistas, nem registrados em mapas ferroviários, elevando o risco de acidentes graves.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), veículos sobre trilhos têm prioridade de passagem. O artigo 212 prevê infração grave para quem não para o veículo antes de cruzar a linha férrea, com penalidade de multa e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

