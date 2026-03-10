A- A+

EVENTO Maior conferência de startups do Nordeste, Mangue.Bit lança 10ª edição no Recife Evento de lançamento acontece nesta quarta-feira (11), no Porto Digital, reunindo investidores e empreendedores do ecossistema de inovação

O ecossistema de inovação tecnológica do Recife inicia nesta quarta-feira (11) os preparativos para a 10ª edição do Mangue Bit 2026.

Considerada a maior conferência de startups do Nordeste, o evento terá seu coquetel de lançamento às 15h, no Accenture Innovation Center, localizado no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

O encontro marca o ponto de partida para a conferência oficial, que está programada para setembro. O lançamento deve reunir investidores, representantes de grandes empresas e atores estratégicos do Porto Digital para apresentar as novidades e oportunidades de negócios desta nova edição.

Criado em 2016 pela Comunidade Manguezal, o Mangue.Bit consolidou-se com um hub de conexões para as novas gerações de empreendedores de Pernambuco. No ano passado, o evento registrou a participação de mais de duas mil pessoas e contou com 100 startups expositoras.

Para 2026, a expectativa da organização é realizar a maior edição da história, focando em investimentos, tecnologia e transformação digital. O evento conta com parcerias de instituições como o Porto Digital, Sebrae, CESAR School, APONTI e outros.

