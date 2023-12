A- A+

AMÉRICA DO SUL Maior fraude tributária já descoberta no Chile resulta na prisão de 55 empresários Sonegação de impostos representou prejuízo de R$ 1,33 bilhão aos cofres públicos

Mais de 50 empresários foram presos no Chile sob a acusação de organizar uma rede para sonegar impostos no valor de cerca de 270 milhões de dólares (R$ 1,33 bilhão, na cotação atual), na maior fraude tributária já descoberta no país, informaram as autoridades nesta sexta-feira. A organização fraudou o Estado nos últimos anos por meio da emissão de notas fiscais falsas.

Os 55 empresários detidos terão de responder por associação criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros crimes, como líderes do esquema, detalhou o Ministério Público em um comunicado à imprensa.

No âmbito da operação contra essa rede, a polícia realizou buscas em 90 residências em 10 das 16 regiões do Chile na quinta-feira.



A investigação começou em 2016, quando o Serviço de Impostos Internos (SII) detectou que um grupo de empresas de médio porte emitiu documentos fiscais falsos para sonegar impostos. Não foram fornecidos detalhes sobre as identidades dos acusados, nem das empresas envolvidas.

