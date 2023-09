Maior jogador da história da Ucrânia, Shevchenko é nomeado conselheiro de Zelensky

A- A+

O presidente ucraniano, Voldimir Zelensky, nomeou o ex-jogador e técnico de futebol Andriy Shevchenko, vencedor da Bola de Ouro em 2004 , como seu conselheiro independente. A decisão foi anunciada por decreto presidencial publicado neste terça-feira à tarde no site da presidência ucraniana. Em sua carreira, Shevchenko – considerado o melhor jogador da história do país – jogou pelo Dínamo de Kiev, Chelsea e Milan. De 2016 a 2021 foi treinador da seleção do seu país e foi agraciado com o título de Herói da Ucrânia.

“Meu papel não muda, sou um conselheiro independente e continuarei fazendo o que sempre fiz: ajudar meu país, a Ucrânia, como puder ”, disse Shevchenko à agência ANSA, antes de descer ao campo de golfe para o All Star Match para a Ryder Cup.

O ex-atacante ucraniano está no Marco Simone, em Guidonia, onde participará em breve da competição-exibição, uma das provas da Ryder Cup.

Shevchenko , de 46 anos, se aposentou do futebol em 2012. Com a camisa do Milan conquistou a Liga dos Campeões na temporada 2002-2003 (perdeu a final da Copa Intercontinental para o Boca Juniors, em Tóquio) e o Scudetto na temporada seguinte. Shevchenko também ganhou a Bola de Ouro em 2004.

O ex-internacional faz parte de uma das gerações de jogadores de maior sucesso na história do futebol ucraniano e foi um dos principais arquitectos do jogo Game4Ukraine , amigável que reuniu grandes ex-jogadores no passado mês de Agosto, em Londres, com o objectivo de angariar dinheiro. para reconstruir escolas demolidas durante a guerra.

Boicote ao futebol russo

Além disso, hoje a Federação Ucraniana de Futebol (UAF) anunciou que o país vai boicotar as competições europeias de futebol em que participam equipas russas , medida à qual a Polónia já aderiu.

Estas reações surgem um dia depois de a UEFA ter decidido reinscrever as seleções russas sub-17 nas suas competições internacionais , uma medida que a UAF “condena veementemente”, segundo um comunicado publicado no seu site.

