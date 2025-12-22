A- A+

MUNDO Maior loteria do mundo: sorteio na Espanha tem prêmio de R$ 22 bilhões no Natal Tradicional cerimônia de Natal da El Gordo para o país por quatro horas e distribui fortuna histórica

O maior sorteio de loteria do mundo começou nesta manhã na Espanha, com a distribuição de um prêmio total equivalente a R$ 22,35 bilhões. Conhecido como El Gordo, o tradicional sorteio de Natal transforma o país em um grande palco e mobiliza milhões de pessoas diante da televisão e do rádio.

A cerimônia dura cerca de quatro horas e é realizada no histórico Teatro Real, em Madri. O evento é marcado por um ritual único: alunos da escola San Ildefonso cantam, de forma cadenciada, os números sorteados e os respectivos prêmios, retirados de dois grandes tambores de madeira.

A El Gordo acontece uma vez por ano e é famosa por distribuir os maiores valores médios por bilhete do planeta. Cada número é dividido em “décimos”, sistema que permite que milhares de pessoas sejam premiadas. Segundo a associação estatal de loterias, o espanhol médio gasta cerca de 70 euros por edição, o equivalente a aproximadamente R$ 525.





O prêmio principal, conhecido como “El Gordo”, paga € 400 mil por décimo, o que corresponde a cerca de R$ 2,98 milhões. O segundo prêmio garante € 125 mil (aproximadamente R$ 931 mil), enquanto o terceiro rende € 50 mil (R$ 372 mil). Já o quarto prêmio é de € 20 mil (R$ 149 mil) e o quinto, de € 6 mil (R$ 44,7 mil).

Embora seja uma tradição profundamente enraizada na cultura espanhola, estrangeiros também podem participar do sorteio. Britânicos e outros europeus costumam comprar bilhetes, inclusive de forma online, para as próximas edições. Alguns números ganham fama especial entre os apostadores, com destaque para 13, 15 e 69, considerados os mais procurados.

Para quem não foi premiado no sorteio natalino, a Espanha ainda reserva outra grande atração: a Lotería del Niño, marcada para 6 de janeiro, que distribuirá um prêmio total estimado em € 770 milhões, cerca de R$ 5,74 bilhões.

