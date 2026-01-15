A- A+

Porto Maior Navio da Marinha do Brasil chega ao Porto Recife neste domingo Vagas para visitação são limitadas e o acesso será permitido após inscrição prévia

O Porto do Recife receberá, neste domingo (18), o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” e a Fragata “Defensora”, na Operação “Aspirantex 2026”. As vagas para visitação pública estão abertas, mas são limitadas e o acesso será permitido a quem estiver previamente inscrito. A entrada é gratuita.









O formulário de inscrição encontra-se disponível no site do Porto de Recife. A Operação “Aspirantex 2026” envolve, aproximadamente, 2.400 militares, incluindo 253 Aspirantes da Escola Naval, além de 130 alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) e Cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e da Academia da Força Aérea (AFA), em comissão entre os estados do Rio de Janeiro e da Paraíba.



A Operação tem por objetivos incrementar o adestramento dos meios navais e aeronavais da Esquadra, colocando em prática treinamentos de guerra, por meio de diversos exercícios, e contribuir para a familiarização dos futuros Oficiais da MB com a vida no mar.



* Com informações da assessoria

