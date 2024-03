A- A+

ANIVERSÁRIO DO RECIFE Maior navio de guerra da América Latina e fragata aportam no Recife para visitação Além da visitação, a Marinha do Brasil fará apresentações gratuitas no Marco Zero neste domingo (10)

Com o aniversário do Recife se aproximando, as celebrações dos 487 anos da cidade começaram neste sábado (9) com visitações ao maior navio de guerra da América Latina, o Navio-Aeródromo Multipropósito "Atlântico" e a Fraga "Defensora".

As duas embarcações, abertas ao público das 8h às 15h deste sábado, atraem curiosos e entusiastas ao Terminal Marítimo de Passageiros, localizado no Porto do Recife.

Evento contou com a presença do prefeito da cidade do Recife, João Campos.

Além da visitação pública aos navios, a Marinha do Brasil promoverá, gratuitamente, às 11h deste domingo (10), no Marco Zero, exibições da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. Celebração também contará com a apresentação do conjunto musical Fuzi Show, às 17h20, com uma grande variedade de ritmos musicais.

Os navios estão em águas pernambucanas em virtude da Operação "ADEREX" 2024, que

transcorre no litoral brasileiro, no período entre 3 e 25 de março, com o propósito de elevar o grau de adestramento dos meios navais e aeronavais da Esquadra e contribuir para a capacidade operativa e expedicionária da Força.

Na quarta-feira (13), os navios se despedem do Recife, juntando-se aos demais meios participantes

da Operação ADEREX, a fim de dar prosseguimento às atividades de adestramento da Força Naval.

Serviço

Evento: Visitação pública ao NAM “Atlântico” e Fragata “Defensora”

Dias: 9 de março

Horário: 8h às 15h

Local: Terminal de Passageiros Nelcy da Silva Campos do Porto do Recife

Evento: Apresentações das Bandas do Corpo de Fuzileiros Navais

Dia: 10 de março

Horário: Banda Marcial – 11h

FuziShow - 17h20

Encerramento- 18h

Local: Marco Zero - Av. Alfredo Lisboa - Recife, PE

