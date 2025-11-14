A- A+

RELIGIÃO Maior que o Cristo Redentor, imagem de Nossa Senhora de Fátima atrai milhares de fiéis no Ceará Expectativa é de que o monumento se torne um dos principais pontos de visitação da região do Cariri

A inauguração da imagem de Nossa Senhora de Fátima, atraiu milhares de fiéis no Crato, no Ceará. O monumento tem 54 metros de altura, e é maior que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 38 metros.

Foram investidos mais de R$ 6 milhões na pavimentação da via de acesso ao monumento, que é o maior do mundo retratando Nossa Senhora de Fátima.

A expectativa é de que o monumento se torne um dos principais pontos de visitação da região do Cariri, onde fica a cidade. O local é marcado por devoção e espírito romeiro, e é um forte atrativo do turismo religioso no estado.

Em imagens aéreas, é possível ver o local completamente lotado, tomado por fiéis em adoração à santa. Para se ter uma ideia, segundo o Governo do Ceará, mais de 100 caravanas de pelo menos seis estados foram reunidas para prestigiar o evento.



A inauguração contou ainda com apresentações musicais de Irmã Raquel e Patrícia e do padre Fábio de Mello.

Sonho realizado

A estátua é de autoria de Ranilson Viana, artista de Petrolina, Sertão de Pernambuco. “Tudo começou com o sonho de fazer um quarto para o meu filho, e cheguei até aqui. Meu filho não está mais comigo, mas ele veio para me transformar em um escultor”, afirmou, em comunicado publicado pelo Governo do Ceará.

"Através das minhas esculturas, posso levar conexão e a criação do nosso Criador. Eu nem tenho mais lágrimas para chorar; é muito gratificante estar aqui neste momento tão especial para o Ceará, para o Brasil e para o mundo", completou.



