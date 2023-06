'Maior rubi do mundo' é leiloado por quase R$ 171 milhões, nos EUA

A- A+

Um rubi gigante de 55,22 quilates, baptizado Estrela de Fura, o maior alguma vez leiloado, foi vendido esta quinta-feira em Nova Iorque por 34,8 milhões de dólares, um recorde, anunciou a Sotheby's.

A joia foi lapidada e esculpida a partir de uma pedra bruta de 101 quilates descoberta em setembro numa mina de Montepeuz, em Moçambique. A área é explorada pela empresa Fura Gems. A joia foi a estrela o leilão da joalharia, que incluiu 100 lotes.

Oferecido a um preço inicial de US$ 21 milhões, o rubi foi concedido por US$ 30 milhões, ou US$ 34,8 milhões com taxas e comissões, a um comprador anônimo por telefone.

Uma porta-voz da Sotheby's disse à AFP que o comprador era um "colecionador particular do Oriente Médio", sem mais detalhes.

O recorde anterior pertencia a um rubi birmanês de 25,59 quilates, vendido por US$ 30,33 milhões, incluindo os honorários da Sotheby's, em Genebra em 2015.

Rubi visto 'uma vez na vida'

A comercialização desta joia raríssima, exposta em Hong Kong, Taipei, Singapura, Genebra, Dubai e Nova Iorque, foi um acontecimento para o mundo da joalharia.

"É uma verdadeira maravilha da natureza. Qualquer rubi que sai da terra e acaba ultrapassando os cinco quilates como um rubi polido é um tanto raro. Um rubi de 10 quilates é muito raro. 20 quilates é raramente visto. Um rubi com mais de 50 quilates é dado uma vez na vida", disse à AFP o chefe de joalheria da Sotheby's para as Américas, Quig Bruning.

Durante a mesma sessão de leilão, "The Eternal Pink", um raro diamante rosa de 10,57 quilates de uma mina em Botswana, foi vendido pelo mesmo preço de $ 34,8 milhões, um recorde de quilates (3,29 milhões) para uma pedra desta cor.

O atual recorde absoluto de preço de venda de um diamante rosa foi alcançado em Hong Kong em 2017, quando a "Pink Star" (59,60 quilates) foi comercializada por 71,2 milhões de dólares.

