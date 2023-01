A- A+

União Europeia Maioria da UE é favorável a testes de Covid-19 para passageiros que vêm da China País asiático vive aumento no número de casos

Uma "maioria esmagadora" de países da União Europeia (UE) se pronunciou, nesta terça-feira (3), a favor de testar para Covid-19 os viajantes procedentes da China, antes que estes embarquem rumo à Europa, segundo um porta-voz da Comissão Europeia.

A medida faz parte das recomendações de um comitê de especialistas de saúde da UE, e será debatida nesta quarta-feira em uma reunião para elaborar uma resposta coordenada do bloco à explosão de casos na China.

Os especialistas de saúde da UE também avaliaram outras propostas da Comissão Europeia, como a obrigatoriedade do uso de máscara em voos procedentes da China, o controle da água usada nos aviões e um reforço dos testes, com sequenciamento dos positivos para identificar possíveis novas variantes.

"Estas medidas deveriam se concentrar nos voos e nos aeroportos mais apropriados e ser aplicadas de forma coordenada [através da UE] para garantir sua eficácia", indicou o porta-voz.

A reunião de quarta-feira do IPCR (o dispositivo europeu para uma reação política diante das situações de crise) poderia resultar em recomendações formais, que depois deveriam ser aprovadas por cada Estado-membro.

Espanha, França e Itália anunciaram na semana passada que voltarão a exigir um teste negativo de covid-19 para os viajantes procedentes da China.

As autoridades chinesas criticaram nesta terça-feira os testes obrigatórios impostos por 12 países, entre eles os três citados da UE.

No início de dezembro, Pequim decidiu colocar um ponto final à sua rigorosa política de "covid zero", o que levou a um aumento exponencial dos casos de coronavírus no país.

Veja também

Diplomacia Alemanha rejeita pagar indenizações à Polônia pela Segunda Guerra Mundial