A- A+

Estados Unidos Maioria de candidatos republicanos nega existência de mudanças climáticas durante debate Dos oito pré-candidatos presidenciais apenas a governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, reconheceu efeitos do aquecimento global; milionário Vivek Ramaswamy fala em 'farsa'

Durante o primeiro debate presidencial do Partido Republicano, na noite de quarta-feira, a apresentadora Martha MacCallum pediu aos candidatos que levantassem a mão se acreditassem que o comportamento humano estava causando as alterações climáticas.

Ninguém foi capaz de levantar a mão antes que o governador da Flórida, Ron DeSantis, roubasse a cena criticando o presidente Joe Biden, democrata, pela maneira como lidou com os incêndios florestais em Maui, no Havaí — o incêndio florestal mais mortal em mais de um século nos EUA.

Dos oito pré-candidatos presidenciais republicanos apenas a governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, disse reconhecer de fato a existência das alterações climáticas. O ex-presidente Donald Trump, principal protagonista da noite, se recusou a comparecer.

— Não somos crianças em idade escolar, vamos debater — começou o governador da Flórida, criticando o atual presidente. — Biden estava na praia enquanto aquelas pessoas sofriam. Ele foi questionado sobre isso e não fez nenhum comentário. Como alguém que lidou com desastres na Flórida, você precisa estar alerta. Você tem que ajudar as pessoas que estão fazendo isso.

O comentário mais exaltado, no entanto, foi do milionário Vivek Ramaswamy, que disse acreditar que “a agenda das alterações climáticas era uma farsa”. Sua declaração foi recebida com um misto de vaias e aplausos do público.

— A agenda climática é uma farsa… A realidade é que a agenda anticarbono é o cobertor molhado sobre a nossa economia. A realidade é que morrem mais pessoas devido às políticas de alterações climáticas do que devido às alterações climáticas reais.

Outros candidatos foram mais moderados sobre o tema, reconhecendo o problema, mas cobrando que Índia e China também reduzam suas emissões.

A único candidata que reconheceu afirmativamente a realidade da crise climática foi a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley.

— Se você quer que algo seja dito, pergunte a um homem. Se você quer que algo seja feito, pergunte a uma mulher — disse ela, citando a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. — A mudança climática é real. Se quisermos mudar o ambiente, precisamos de começar a dizer à China e à Índia que têm de reduzir as suas emissões.

Apoio a Trump

Quando questionados sobre quem apoiaria Trump se ele fosse nomeado pelo partido e considerado culpado nos processos criminais, todos, exceto o governador do Arkansas, Asa Hutchinson, e o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, levantaram as mãos.

— Esta é a linha. Alguém tem que parar de normalizar esse comportamento — disse Christie. 3 Quer você acredite ou não que as acusações criminais estão certas ou erradas, a conduta está abaixo do cargo de presidente dos Estados Unidos.

Christie foi vaiado, assim como Hutchinson, que acrescentou:

— Obviamente, não vou apoiar alguém que foi condenado por um crime.

Nesta quinta-feira, Trump irá entregar-se às autoridades de Atlanta, por conta de sua quarta acusação este ano - neste caso, por alegada conspiração para reverter o resultado eleitoral de 2020, quando perdeu para Joe Biden.

Veja também

jair bolsonaro Bolsonaro recebe alta e deixa hospital em São Paulo