CORPO HUMANO Maioria dos órgãos humanos não pode ser simplesmente classificada como masculina ou feminina Pesquisadores analisaram camundongos de diferentes linhagens, incluindo camundongos selvagens e domésticos

Um novo estudo publicado na revista eLife afirma que muitos órgãos do corpo humano a categoria binária, ou seja, masculino e feminino, podem não fazer sentido.



Os pesquisadores analisaram camundongos de diferentes linhagens, incluindo camundongos selvagens e domésticos, e coletaram dados de expressão gênica em diversos órgãos e tecidos reprodutivos: coração, cérebro, rins, fígado, tecido mamário, ovário/testículo, oviduto/epidídimo e útero/ducto deferente.

Alguns são mais distintamente específicos de cada sexo, enquanto outros quase não diferem entre os sexos. Como era de se esperar, as diferenças sexuais binárias entre masculino e feminino eram mais evidentes nos órgãos sexuais. Assim que nos afastamos disso, no entanto, as distinções se tornam muito menos claras.

Em suma, os autores concluem que "os indivíduos adultos são compostos por um espectro mosaico de características sexuais em seus tecidos somáticos que não deve ser acumulado em uma simples classificação binária".

Em camundongos, por exemplo, os rins e o fígado apresentam grandes diferenças específicas por sexo, enquanto em humanos, o tecido adiposo (gordura) apresenta perfis de expressão muito diferentes entre machos e fêmeas. Tanto em camundongos quanto em humanos, os cérebros apresentam apenas diferenças mínimas, algo que foi corroborado por outras pesquisas.

As espécies e subespécies de camundongos incluídas abrangeram "uma distância evolutiva de cerca de 2 milhões de anos", explicam os autores. No entanto, mesmo entre esses táxons, a maioria dos genes analisados havia perdido ou trocado seus papéis específicos de sexo, demonstrando a rapidez com que esse tipo de atividade genética evolui.

Os pesquisadores desenvolveram também um Índice de Viés Sexual (SBI) para atribuir um valor que resuma a "masculinidade e feminilidade" de um órgão específico, porém, eles próprios afirmaram que esse conceito foi duramente criticado durante a revisão por pares.

“O sexo, portanto, não é rígido e claro, mas moldado pela evolução, sobreposições e diferenças individuais”, diz uma declaração sobre o estudo do Instituto Max Planck de Biologia Evolutiva.

